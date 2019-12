EUR/GBP auf 30-Monats-Tief

Der nahende Brexit Ende Oktober hat dem Euro (EUR) gegenüber dem britischen Pfund (GBP) deutlichen Auftrieb verliehen. Nach Verschiebung des Austrittstermins gewann das Pfund aber merklich an Wert und hat die gesamte Aufwärtsbewegung seit Anfang dieses Jahres wieder korrigiert. In dieser Woche ist das Paar sogar auf ein 30-Monats-Tief zurückgefallen und könnte sogar weiter korrigieren.

Übergeordnet herrscht seit dem Jahr 2016 eine grobe Seitwärtsbewegung, die sich zwischen 0,8315 und in der Spitze um 0,9324 GBP abspielt. Zu Beginn dieses Jahres und nach einem Doppelboden um 0,8500 GBP schoss der Euro regelrecht hoch, überwand im Sommer dieses Jahres einen untergeordneten Abwärtstrend und markierte im Bereich der oberen Handelsspanne seinen vorläufigen Höhepunkt. Seit Mitte August gewinnt das britische Pfund aber wieder zunehmend an Kraft, nach dem abgesagten Ausstiegstermin zu Halloween festigte sich das Pfund wiederum und setzt in dieser Woche auf den Doppelboden um 0,8500 GBP zurück. Dabei blieb es jedoch nicht, anscheinend zeigt sich Großbritanniens Wirtschaft robuster, womit das Paar weiter in der Korrektur verbleiben dürfte und wieder entsprechende Handelsansätze bietet.

Folgeverkaufssignal möglich

Verbleibt das Währungspaar EUR/GBP zum Ende dieser Handelswoche unterhalb der runden Marke von 0,8500 GBP, dürften weitere Abgaben folgen, diese könnten sich in einem weiteren Schritt zunächst auf ein Niveau von 0,8401 GBP erstrecken, darunter auf die Tiefstände aus 2016/2017 um 0,8315 GBP und somit die untere Handelsspanne der letzten Jahre. An dieser Stelle endet auch die Handelsidee, weil anschließend mit einer deutlichen Erholungsbewegung des Euro gerechnet werden muss. Für die finale Abwärtsstrecke bei EUR/GBP können Investoren bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC50UQ zurückgreifen. Die mögliche Renditechance beläuft sich bei vollständiger Umsetzung der Idee auf bis zu 65 Prozent. Sollte der Boden um 0,8500 GBP noch für eine direkte Kehrtwende sorgen, bestünde kurzfristiges Aufwärtspotenzial in den Bereich von 0,8600 GBP. Aber erst oberhalb von 0,8630 GBP dürfte eine fortgesetzte Erholung an 0,8803 GBP möglich werden.

EUR/GBP (Wochenchart in GBP) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,8500 // 0,8536 // 0,8574 // 0,8628 Unterstützungen: 0,8430 // 0,8401 // 0,8315 // 0,8302

Fazit

Ebenfalls von einem weiter festeren britischen Pfund überzeugte Anleger können bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs unterhalb von 0,8500 GBP auf einen Rückläufer zurück an die untere Begrenzung der langjährigen Handelsspanne um 0,8315 GBP setzen. Hierdurch ergibt sich über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC50UQ eine Renditechance von bis zu 65 Prozent. Der beschriebene Schein dürfte dann im Bereich von 4,14 Euro notieren. Als Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 0,8537 GBP vorläufig aber nicht unterschritten werden, dies macht einen Ausstiegskurs in vorgestellten Zertifikat von 1,52 Euro notwendig. Als Anlagehorizont könnte sogar das Ende dieses Jahres anvisiert warten, sollte die Abwärtsdynamik weiter hoch bleiben.

Strategie für fallende Kurse WKN: MC50UQ

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,50 - 2,51 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 0,8595 GBP

Basiswert: EUR/GBP KO-Schwelle: 0,8595 GBP

akt. Kurs Basiswert: 0,8454 GBP Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,14 Euro Hebel: 39,8

Kurschance: + 65 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

