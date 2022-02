EUR/GBP: Zinsen angehoben

Nicht nur die Europäische Zentralbank EZB sorgte am Donnerstag für mächtigen Wirbel an den Finanzmärkten, auch die Bank of England (BoE) legte mit einem weiteren Zinsschritt nach und schwächte damit die Landeswährung. Dabei hätte das Timing nicht besser sein können, hierdurch konnte nämlich eine mehrere Jahre anhaltende Unterstützung verteidigt werden.

Ein Blick auf den Kursverlauf seit Sommer 2015 zeigt einen mächtigen Kurssprung von grob 0,70 auf 0,92 GBP, seit Oktober 2016 schwankt das Währungspaar Euro (EUR) zum britischen Pfund (GBP) in einer groben Handelsspanne mit einer entsprechenden Unterstützung um 0,8290 GBP grob seitwärts. Die jüngsten Kursmuster deuteten schon auf einen bevorstehenden Ausbruch aus der Handelsspanne auf der Unterseite hin, in letzter Sekunde konnte die BoE dies jedoch mit einer Zinsanpassung verhindern. Ein schöner Tag macht zwar noch keinen Sommer, allerdings könnte sich durchaus für die nächsten Wochen nun eine Aufwärtsbewegung einstellen und dadurch die vorausgegangenen Abschläge auskonsolidieren.

Bullen müssen jetzt dranbleiben

Um greifbare Handelsansätze auf der Long-Seite zu ermöglichen, sollte der Euro gegenüber dem britischen Pfund mindestens über ein Niveau von 0,8455 GBP zulegen, in diesem Szenario wäre dann ein anschließender Test des 50-Wochen-Durchschnitts bei 0,8551 GBP vorstellbar, ein weiteres Ziel darüber könnte der EMA 200 bei 0,8664 GBP darstellen. Über entsprechend gehebelte Zertifikate ließe sich hierdurch eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. Wird dagegen die laufende Handelsspanne durch einen Bruch von 0,8290 GBP auf der Unterseite verlassen, müsste dagegen eine Abwärtsvariante ausgerufen werden, Abschläge auf 0,8203 und darunter auf grob 0,8113 GBP kämen dann nicht überraschend und würden sich für ein entsprechendes Short-Investment anbieten.

EUR/GBP (Tageschart in GBP) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,8422 // 0,8450 // 0,8498 // 0,8521 GBP Unterstützungen: 0,8379 // 0,8354 // 0,8305 // 0,8285 GBP

Fazit

Aus technischer Sicht ergibt sich ein kleineres Kaufsignal mit Zielen am EMA 50 sowie darüber dem EMA 200 um 0,8664 GBP erst bei einem Wochenschlusskurs oberhalb der Triggermarke von 0,8455 GBP. Um hiervon möglichst stark profitieren zu können, könnte in diesem Fall das Mini Future Long Zertifikat WKN VX3L4U zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Idee auf 70 Prozent, der Schein dürfte im selben Zeitraum auf 6,01 Euro zulegen. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 0,8390 GBP vorläufig allerdings nicht überschreiten, woraus sich im Schein ein Stopp-Kurs von 2,75 Euro ableitet. Hierbei sollte jedoch strengstens die Einstiegsvoraussetzung beachtet werden!

Strategie für steigende Kurse WKN: VX3L4U

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 3,00 - 3,01 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 0,8159 GBP

Basiswert: EUR/GBP KO-Schwelle: 0,8199 GBP

akt. Kurs Basiswert: 0,8409 GBP Laufzeit: Open End

Kursziel: 6,01 Euro Hebel: 24,0

Kurschance: + 70 Prozent Quelle: Vontobel

