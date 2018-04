EUR/GBP (Weekly) - Euro gerät unter Druck

Euro gerät unter Druck





Seit Herbst vergangenen Jahres hatte der Euro im Vergleich zum britischen Pfund eine

seitliche Schiebezone etabliert. Aufgrund des jüngsten Abgleitens unter die Verlaufstiefs

bei knapp 0,87 GBP steht nun ein Ende der angeführten Tradingrange zu befürchten.

Dabei muss das Währungspaar nicht nur ein neues 4-Monats-Tief verkraften, sondern

auch die Verletzung der unteren Begrenzung des im Vormonat ausgeprägten „outside months“.

Gleichzeitig mahnen verschiedene quantitative Indikatoren zur Vorsicht. Während der

MACD wieder Fahrt nach Süden aufnimmt, liegt im Verlauf des RSI eine Toppbildung vor.

Auch auf Monatsbasis sind die beiden angeführten Indikatoren eindeutig negativ zu

interpretieren. Rein rechnerisch ergibt sich nun ein kalkulatorisches Abschlagspotential

von 0,03 GBP. Damit könnten perspektivisch sogar wieder die zyklischen Tiefs bei gut

0,83 GBP in den Fokus rücken. Knapp darunter verläuft mit der 200-Wochen-Linie (akt.

bei 0,8111 GBP) eine weitere wichtige Unterstützung. Als Absicherung können Anleger

die Tiefs bei rund 0,8750 GBP heranziehen.





















EUR/GBP (Weekly)











































