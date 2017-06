EUR/GBP: Von May bis Macron

Zwischen zwei Wahlen stand der Wechselkurs von Euro (EUR) in Britischen Pfund (GBP) von Donnerstag bis Sonntag. Während in Großbritannien die Premierministerin Theresa May eine herbe Schlappe erlitt, fuhr Frankreichs Ministerpräsident Emmanuel Macron einen weiteren Erfolg ein.

Aus der von Theresa May selbst angezettelten Wahl ging die britische Premierministerin als große Verliererin hervor. Sie hatte wählen lassen, um ihre Mehrheit in der Regierung vor den Brexit-Verhandlungen im Unterhaus zu vergrößern und steht jetzt mit weniger da als zuvor. Auch die Gespräche zur Bildung einer Koalition mit der nordirischen DUP blieben am Wochenende noch ohne Ergebnis. Als Resultat steht zumindest fest, dass May politisch als angezählt gilt. Selbst ein Rücktritt scheint nicht ausgeschlossen, obwohl sie am Freitag noch selbstbewusst die Queen um den Auftrag zur Regierungsbildung gebeten hatte. Als Folge des Wahlausgangs verlor nicht nur May, sondern ebenso das Britische Pfund. Der Wechselkurs von Euro in Pfund legte deutlich zu und stieg mit 0,886 GBP zwischenzeitlich auf seinen höchsten Stand seit November letzten Jahres. Dadurch könnte das Währungspaar die zuletzt gesehene, schwankende Seitwärtsphase zwischen 0,83 und 0,88 GBP nach oben auflösen und neue Hochs anstreben. Denn eine andere Wahl stärkte zugleich den Euro. Denn Frankreichs Präsident Macron hat die erste Runde der Parlamentswahl gewonnen und steuert dadurch auf eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung zu. Seine noch junge Partei erhielt laut ersten Hochrechnungen am Sonntagabend rund ein Drittel der Stimmen. Dagegen brachten Frankreichs Wähler der rechtspopulistischen Marine Le Pen eine weitere Niederlage bei. Mit möglicherweise weniger als fünfzehn Abgeordneten würde sie nicht einmal eine eigene Fraktion bilden. Endgültige Entscheidungen in vielen Wahlkreisen werden aber erst in der zweiten Runde fallen, denn um gewählt zu werden, ist eine absolute Mehrheit notwendig.

EUR/GBP (Tageschart in Britisches Pfund):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DGF8FR) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund ausgehen, mit einem Hebel von 20,3 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 4,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 0,868 GBP platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus zum Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund ein Stoppkurs von 3,52 Euro. Ein Ziel steigender Notierungen könnte sich um 0,93 GBP befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 3,5 zu 1.