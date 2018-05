EUR/GBP: Viele Stimmen aus der Bank von England zu vernehmen

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern waren viele Stimmen aus der Bank von England (BoE) zu vernehmen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe MÄRKTE am Morgen.

Allen voran Gertjan Vlieghe, dessen Anhörung vor dem Finanzausschuss des Unterhauses recht falkenhaft geklungen habe. Denn das Mitglied des Geldpolitischen Ausschusses habe davon gesprochen, dass in den kommenden drei Jahren jeweils ein bis zwei Zinsschritte in Höhe von je 0,25 Prozent vonnöten seien. Per saldo habe aber seine Rede nicht von der prinzipiellen Einstellung seiner Kollegen abgewichen, dass das Wachstum im ersten Quartal nur vorübergehend schwach gewesen und deswegen der ursprünglich erwartete Zinsschritt nicht vollzogen worden sei.

Interessant: Vlieghe sei ein Vertreter einer offenen Kommunikationspolitik der BoE hinsichtlich des Zinspfades, während seine Kollegen Saunders und Ramsden derartige Zinsvorhersagen gestern eher kritisch gesehen hätten. Denn es bestünde das Risiko, dass diese Vorhersagen als Versprechen missverstanden werden könnten.

Wenig Neues habe sich indes aus dem Inflationsbericht von BoE-Chef Mark Carney ergeben, der allerdings die Wachstumsschwäche des ersten Quartals (im Gegensatz zum Statistikamt ONS!) nur als temporär einschätze.

Gegenüber dem Euro sei Sterling jedoch in einer engen Range verblieben - das breitere Seitwärtsband verlaufe zwischen 0,8620 und 0,8845 EUR/GBP (ISIN EU0009653088/ WKN 965308). (23.05.2018/ac/a/m)