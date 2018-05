EUR/GBP: UK-Wirtschaft seit Jahresbeginn so gut wie nicht gewachsen

Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Frankfurt ( www.aktiencheck.de ) - Die Hoffnungen einiger weniger Marktteilnehmer, das britische Statistikamt ONS würde bei der zweiten Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das erste Quartal auf bessere Ergebnisse kommen als bei der vorangegangenen Berechnung, erfüllten sich am Freitag nicht, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen" Das BIP habe unverändert bei plus 0,1 Prozent gelegen, die britische Wirtschaft sei also seit Jahresbeginn so gut wie nicht gewachsen. Das bekümmere auch Bank of England-Gouverneur Mark Carney. Bei einer Rede am Freitag habe er - im Zusammenhang mit einem "ungeordneten" Austritt Großbritanniens aus der EU - sogar in Erwägung gezogen, gegebenenfalls auf geplante Leitzinserhöhungen zu verzichten. Sterling-Händler hätten sich vor dem Wochenende aber nicht auf Interpretationen eingelassen. Das Währungspaarsei wie gehabt in der Mitte seiner Seitwärtsspanne geblieben, die zwischen 0,8620 und 0,8845 verlaufe. (28.05.2018/ac/a/m)