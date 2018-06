EUR/GBP: Stimmung unter UK-Unternehmenslenkern so schlecht wie noch nie seit der Brexit-Abstimmung

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wenig Eigenleben gibt es angesichts der politischen Situation in Italien derzeit bei Sterling zu beobachten, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Dennoch: Die Stimmung unter Unternehmenslenkern in Großbritannien sei so schlecht wie noch nie seit der Brexit-Abstimmung 2016, wie jüngst eine monatlich durchgeführte Umfrage der Bank of England ergeben habe. Und je produktiver die Unternehmen, desto stärker würden deren Bosse glauben, dass der Brexit ihr Geschäft negativ beeinflussen werde. Die Manager der oberen Hälfte unter den produktivsten aller befragten Unternehmen würden damit rechnen, dass ihre Umsätze durch den Brexit um durchschnittlich 3 Prozent sinken würden.Nicht viel besser sehe das GfK-Verbrauchervertrauen für den Monat Mai aus, das zwar etwas besser als erwartet ausgefallen sei, aber sich immer noch nicht (genauer gesagt: Seit 29 Monaten!) im positiven Bereich befinde. Allerdings habe das Britische Pfund gestern nicht deswegen gegenüber dem Euro an Wert verloren, sondern wegen dessen relativer Stärke, bewege sich aber immer noch ohne direktionalen Impuls in der bekannten Seitwärtsspanne zwischen 0,8620 und 0,8845 EUR/GBP (ISIN EU0009653088/ WKN 965308). (0106.2018/ac/a/m)