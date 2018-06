EUR/GBP: Starke UK-Daten haben für Pfund-Händler eine Überraschung dargestellt

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Offensichtlich haben am Freitag die starken Daten aus Großbritannien für Pfund-Händler eine Überraschung dargestellt, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".



Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei auf 54,4 Punkte gestiegen, was einem Plus von 0,5 Punkten gegenüber April entsprochen habe. Dies sei fast ein voller Indexpunkt mehr als der Wert gewesen, der von den Marktteilnehmern erwartet worden sei. Sie hätten fast einhellig mit einem Rückgang gerechnet. Wie überzeugend das erhebliche Produktionswachstum und die solide Entwicklung der Auftragseingänge gewirkt hätten, habe sich am Tagesende am Kurs des Währungspaares ablesen lassen: Der Euro habe das Gros seines an den beiden vorangegangenen Tagen erkämpften Wochengewinns eingebüßt und bleibe somit nach wie vor in der Mitte der bekannten Seitwärtsspanne (0,8620 und 0,8845 EUR/GBP (ISIN EU0009653088/ WKN 965308)) festgezurrt. (04.06.2018/ac/a/m)









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.