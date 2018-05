EUR/GBP: Seitwärtsspanne zwischen 0,8620 und 0,8845 bleibt erhalten

Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Frankfurt ( www.aktiencheck.de ) - Angesichts der Marktverwerfungen wegen der politischen Situation in Italien stand Sterling gestern für viele Marktteilnehmer naturgemäß nicht im Fokus ihres Interesses, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen" Und wenn, habe dies eher die Entwicklung der britischen Währung im Verhältnis zum US-Dollar betroffen, demgegenüber das Britische Pfund gestern auf den niedrigsten Stand seit November vergangenen Jahres gefallen sei. Hauptargument: Das Vertrauen der Akteure, dass die Bank of England die Zinsen in diesem Jahr noch einmal erhöhen werde - die Analysten würden nach wie vor für 2018 von einem einzigen Zinsschritt ausgehen - befände sich auf dem Rückzug, habe es geheißen. Relativ übersichtlich habe sich indes die Reaktion des Euro gegenüber Pfund Sterling (ISIN EU0009653088/ WKN 965308) gezeigt - die Seitwärtsspanne zwischen 0,8620 und 0,8845 bleibe erhalten. (30.052018/ac/a/m)