EUR/GBP: Schallende Ohrfeigen

Was für ein schwarzer Freitag für die britische Premierministerin Theresa May. Der Reihe nach wurde sie von Jean-Claude Junker, Donald Tusk und Angela Merkel abgekanzelt. Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Britischen Pfund (GBP) befindet sich weiterhin im seit Mitte Mai eingeschlagenen Aufwärtstrend.

Charttechnisch befindet sich der Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund weiterhin im Mitte Mai gestarteten Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 0,876 und 0,899 GBP genannt werden kann. Dabei erreichten die Notierungen vor rund zwei Wochen ein Hoch bei 0,886 GBP, scheiterten aber zunächst dort, nachdem von Januar ein Widerstand auf diesem Niveau abgeleitet werden kann. Setzt der Euro in Pfund unter dem Eindruck der Brexit-Verhandlungen die ansteigende Tendenz fort, könnte sich ein Ziel um das Hoch von Oktober letzten Jahres um 0,927 GBP ergeben. Dass die Austrittsgespräche alles andere als leicht für die ohnehin politisch angeschlagene Premierministerin Theresa May werden, zeigte sich beim EU-Gipfeltreffen von Brüssel. Erst bewertete Bundeskanzlerin Angela Merkel den Fortschritt der Europäischen Union höher als die Gespräche mit Großbritannien und May, dann wiesen Kommissionspräsident Jean-Claude Junker und Ratspräsident Donald Tusk den Vorschlags Mays zu den Rechten in Großbritannien lebender EU-Bürger als unzureichend zurück und schließlich legte Junker vor britischen Journalisten nach, dass er keinen Plan erkenne, wie sich die britische Regierung den EU-Austritt vorstelle, obwohl May den Beginn der Verhandlungen zuvor als konstruktiv bezeichnet hatte. Unsere vor zwei Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN DGF8FR auf einen steigenden Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund zu setzen, befindet sich knapp unter dem Vorstellungsniveau. Der vorgestellte Mini Future Long schloss am Freitag an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 4,77 Euro. Wer in der Erwartung eines steigenden Euro-Pfund-Kurses in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann diese durch Nachziehen des Stoppkurses näher am Vorstellungskurs absichern.

EUR/GBP (Tageschart in Britisches Pfund):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DGF8FR) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund ausgehen, mit einem Hebel von 20,9 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 4,7 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 0,873 GBP platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus zum Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund ein Stoppkurs von 3,97 Euro. Ein Ziel steigender Notierungen könnte sich bei 0,93 GBP befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 4,5 zu 1.