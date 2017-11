EUR/GBP: Pfund zieht nach unten

Leitzinserhöhung Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Britischen Pfund (GBP) befindet sich nicht erst seit der Leitzinserhöhung der Bank of England in der letzten Woche in einer Abwärtsbewegung. Die Entscheidung der britischen Währungshüter verstärkte diese Richtung allerdings und führte zu einem Zwischentief von 0,873 GBP.

Die britische Notenbank erhöhte in der letzten Woche ihren Leitzins erstmals seit rund zehn Jahren, und das um 0,25 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent. Der Schritt war zwar erwartet worden, allerdings gab die Bank of England bei der Verkündung dieser Entscheidung keine weiteren Hinweise auf eine zusätzliche geldpolitische Verschärfung in der nahen Zukunft. Die Währungshüter wiederholten nur, dass folgende Zinsschritte graduell und eingeschränkt erfolgen würden. Das Britische Pfund gab in der Folge zu anderen Währungen deutlich nach. Der Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund gab bis auf 0,873 GBP nach. Als geldpolitische Bremse ist dieser Schritt aber nicht zu betrachten. Denn dadurch wurde die Senkung, die im August letzten Jahres als rasche Reaktion auf das Brexit-Votum beschlossen wurde, wieder zurückgenommen. Im Chart befindet sich der Euro-Pfund-Kurs bereits seit Ende August in einer Abwärtsbewegung, die aktuell um 0,893 GBP beschrieben werden kann. Außerdem könnten sich um 0,894 GBP erste Widerstände nach oben befinden. Nach unten scheint möglich, dass der Wechselkurs von Euro in Britschen Pfund in der nächsten Zeit die Tiefs von Anfang Dezember letzten Jahres und Mitte April dieses Jahres um 0,83 GBP erreicht.

EUR/GBP (Tageschart in Britisches Pfund) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,894 / 0,903 / 0,927 Unterstützungen: 0,875 / 0,873 / 0,831

Strategie

Mit einem Open End Turbo Short (WKN DG9NHR) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund ausgehen, überproportional mit einem Hebel von 21,3 davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 4,6 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 0,896 GBP platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in Pfund ein Stoppkurs von 3,58 Euro. Ein Ziel nach unten könnte sich um 0,831 GBP ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt dann 4,9 zu 1.