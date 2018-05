EUR/GBP: Pfund Sterling hat kein Eigenleben entwickelt

Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Frankfurt ( www.aktiencheck.de ) - Auch wenn gestern in Großbritannien Bankfeiertag war, meldete sich die Chefin der schottischen Regionalregierung Nicola Sturgeon zu Wort, sie habe EU-Chefunterhändler Michael Barnier über die Absichten Schottlands in Sachen Brexit informiert, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen" Sturgeon habe noch einmal betont, dass Schottland Teil der EU bleiben wolle und habe darauf verwiesen, dass man im Falle einer Unabhängigkeit aber nicht den Euro, sondern weiterhin das Britische Pfund als Währung behalten wolle. Tatsächlich sei ein derartiges zweites Referendum geplant, sobald die Bedingungen für den Brexit klar seienAllerdings habe Pfund Sterling gestern kein Eigenleben entwickelt, sondern der Rückgang des Wechselkurses in die Mitte seiner Seitwärtsspanne zwischen 0,8620 und 0,8845 EUR/GBP (ISIN EU0009653088/ WKN 965308) gehe fast ausschließlich auf Euro-Schwäche zurück. (29.05.2018/ac/a/m)