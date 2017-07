EUR/GBP: Jetzt geht es nach oben

Nachdem der Wechselkurs von Euro (EUR) in Britischen Pfund (GBP) zuvor um das markante Hoch von Mitte März bei 0,879 GBP geschwankt war, das nun als Unterstützung dienen sollte, stieg er seit Mitte letzter Woche nun deutlich an und erreichte dabei den Bereich der vorherigen Hochs um 0,886 GBP.

Ebenso könnte der nun angepasste und seit Mai bestehende Aufwärtstrend derzeit zwischen 0,878 und 0,904 GBP beschrieben werden. Das eingangs genannte Hoch sollte den Notierungen dabei als eine Unterstützung dienen können. Ebenso könnte der Wechselkurs auf seiner Unterseite von der aktuell bei 0,88 GBP verlaufenden 20-Tage- Linie gehalten werden. Unsere vor vier Wochen erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN DGF8FR auf einen steigenden Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund zu setzen, befindet sich noch am Vorstellungsniveau. Der vorgestellte Open End Turbo Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 5,05 Euro und liegt seit unserer letzten Vorstellung vor zwei Wochen mit 5,9 Prozent im Plus. Wer in der Erwartung eines steigenden Euro-Pfund-Kurses auch weiterhin in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann nun durch ein erneutes Nachziehen des Stoppkurses das Risiko begrenzen und diese Position näher am Vorstellungskurs absichern.

EUR/GBP (Tageschart in Britisches Pfund):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DGF8FR) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund ausgehen, mit einem Hebel von 20,3 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 4,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 0,878 GBP platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus zum Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund ein Stoppkurs von 4,37 Euro. Ein Ziel steigender Notierungen könnte sich bei 0,93 GBP befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 5 zu 1.