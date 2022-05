EUR/GBP: Jetzt bitte eine Trendwende!

Nach Ausbruch des Währungspaares Euro (EUR) zum britischen Pfund (GBP) über die markante Hürde von 0,8478 GBP Anfang Mai konnte ein erstes wichtiges Etappenziel erreicht werden. Die letzten Tage waren von Verlusten gezeichnet, allerdings bislang im Rahmen eines gewöhnlichen Pullbacks. Das aktuelle Kursniveau stellt aus charttechnischer Sicht unter gewissen Umständen einen idealen Einstiegspunkt für Long-Positionen dar.

Übergeordnet läuft seit Anfang dieses Jahres eine sehr volatile Bodenbildungsphase, die durch den Ausbruch über das markante Triggerniveau von 0,8478 GBP Anfang dieses Monats aktiviert worden ist. Ein erstes Ziel um 0,8599 GBP konnte bereits abgearbeitet werden, die jetzigen Verluste sind im Rahmen eines Pullbacks zu interpretieren. Gelingt es an dieser Stelle nun einen tragfähigen Boden auszubilden, würden über den aktuellen Monatshochs weitere Zugewinne an die Hochs aus April letzten Jahres sehr wahrscheinlich werden.

Bullen müssen sich genau jetzt beweisen

Ein nachhaltiger Boden an der Unterstützung von 0,8478 GBP könnte die seit Mitte April laufende Aufwärtsbewegung in einen fünfwelligen Impuls umwandeln und dadurch direkte Gewinne an 0,8720 GBP ermöglichen. Mit einem kurzen Zwischenstopp ist allerdings um 0,8658 GBP zu rechnen. Investierte Anleger könnten nun ihre Stopps ein kleines Stück weit nachziehen, denkbar wäre der Bereich um den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 0,8415 GBP. Ein Kursrutsch unter diese Marke würde allerdings vermehrt Verkäufer auf das Parkett locken, Abschläge auf 0,8367 GBP und darunter der Bereich um 0,8300 GBP wären dann stark anzunehmen.

EUR/GBP (Tageschart in GBP) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,8488 // 0,8534 // 0,8551 // 0,8584 GBP Unterstützungen: 0,8458 // 0,8431 // 0,8415 // 0,8361 GBP

Fazit

Im Fall einer nachhaltigen Stabilisierung um 0,8478 GBP könnte oberhalb der gestrigen Tageshochs von 0,8534 GBP die seit Mitte April laufende Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden und würde übergeordnet Gewinne an um 0,8720 GBP ermöglichen. Hierauf könnte man über entsprechende Scheine wie beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV107Y setzen. Die mögliche Renditechance beliefe sich vom aktuellen Kursniveau auf 240 Prozent, dementsprechend ergibt sich ein Ziel im vorgestellten Zertifikat von 4,07 Euro. Allerdings ist eine Trendwende noch keine sichere Sache, erst sollte der erwähnte Trendwendeprozess abgewartet werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: VV107Y

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,18 - 1,19 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 0,8383 GBP

Basiswert: EUR/GBP KO-Schwelle: 0,8383 GBP

akt. Kurs Basiswert: 0,8475 GBP Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,07 Euro Hebel: 84,0

Kurschance: + 240 Prozent Quelle: Vontobel

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.