EUR/GBP: Frische Jahreshochs

Der Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund befindet sich seit Mai in einer ansteigenden Tendenz und legt dabei ein Jahreshoch nach dem anderen fest. Zurzeit befindet sich das Währungspaar um 0,90 GBP bereits auf dem höchsten Stand seit Dezember, doch steht noch weiteres Potenzial in Aussicht.

Der Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund befindet sich seit rund zwei Monaten in einem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 0,895 und 0,922 GBP beschrieben werden kann. Auf seiner Unterseite wird die ansteigende Tendenz dabei von der derzeit bei 0,892 GBP verlaufenden 20-Tage-Linie begleitet. Am Freitag erreichten die Notierungen mit 0,905 GBP den höchsten Stand seit Dezember letzten Jahres, nachdem sie sich tags zuvor deutlich nach oben abgesetzt hatten. Damit endete eine für kurze Zeit um 0,895 GBP zur Seite schwankende Phase mit einem erneuten Anstieg. Für den Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund könnte es mit der Aussicht auf ein eingeleitetes Ende der expansiven Geldpolitik im Euroraum weiter nach oben gehen. Als nächstes Ziel könnte das Anfang Oktober erreichte Hoch bei 0,927 GBP dabei im Raum stehen.

EUR/GBP (Tageschart in Britischen Pfund):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DGF9EM) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund ausgehen, mit einem Hebel von 16,7 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 5,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 0,893 GBP platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund ein Stoppkurs von 4,72 Euro. Ein Ziel nach oben könnte sich um 0,927 GBP befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 2,5 zu 1.