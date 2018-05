EUR/GBP: Entwicklung der britischen Inflation hinter den Median-Erwartungen der Ökonomen zurückgeblieben

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung der britischen Inflation ist im April, gemessen am Konsumentenpreisindex, mit einem Plus von 2,4 Prozent im Jahresvergleich, aber auch hinsichtlich der Kernrate (2,1 Prozent) hinter den Median-Erwartungen der Ökonomen zurückgeblieben, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe MÄRKTE am Morgen.

Aber die Finanzmarktteilnehmer hätten die Zahlen relativ gelassen hingenommen, zumal Beobachter abermals von einem Oster-Effekt gesprochen hätten: Eine der Hauptursachen für die enttäuschenden Inflationsdaten seien die fallenden Preise für Flugtickets gewesen, habe es geheißen. Die implizite Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinserhöhung im August betrage nun etwa 50 Prozent, während die Chance für einen derartigen Schritt im November nunmehr auf 70 Prozent (nach zuvor 80 Prozent) gefallen sei. Am Ende sei der Euro gegenüber Sterling auf Vortagessniveau geblieben und bewege sich weiterhin seitwärts zwischen 0,8620 und 0,8845 EUR/GBP (ISIN EU0009653088/ WKN 965308). (24.05.2018/ac/a/m)