EUR/GBP: Einzelhandelsumsätze konnten positiv überraschen

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Was ökonomische Daten angeht, scheint es in Großbritannien auch einmal eine positive Überraschung zu geben, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe MÄRKTE am Morgen.

Die Rede sei von den Einzelhandelsumsätzen, die im April - auch in der Kernrate ohne Autos und Treibstoffe - durchweg zu überzeugen gewusst hätten. Auch wenn es sich am Ende nur um ein einzelnes Datum handle, sei es vor allen Dingen der Kontrast zu den während der vergangenen Wochen publizierten, fast durchweg negativen Wirtschaftsdaten, der die Akteure wachgerüttelt habe. Allerdings habe das Statistikamt ONS die gute Nachricht relativiert, indem es erklärt habe, dass die längerfristige Entwicklung der Einzelhandelsumsätze trotz der jüngsten Daten gedämpft bliebe. Und damit seien auch die Erwartungen an eine Leitzinserhöhung der Bank of England im August bzw. November (implizite Wahrscheinlichkeit bei ca. 70 Prozent) unverändert geblieben. Am Ende sei Pfund Sterling zum Euro wenig bewegt geblieben, der weiterhin seitwärts zwischen 0,8620 und 0,8845 EUR/GBP (ISIN EU0009653088/ WKN 965308) tendiere. (25.05.2018/ac/a/m)