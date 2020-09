EUR/GBP: Brexit ohne Abkommen möglich

Der Euro (EUR) ging infolge von schleppenden Verhandlungen in der bereits achten Runde deutlich stärker gegenüber dem britischen Pfund (GBP) aus dem Handel und steuert zielstrebig auf die Sommerhochs zu. Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte eine dynamische Rallye für die Gemeinschaftswährung bedeuten.

Den ersten großen Impuls erlebte der Euro gegenüber dem britischen Pfund nach einem Doppelboden im Bereich von 0,8277 GBP und schoss Corona-Bedingt auf ein Verlaufshoch von 0,9499 GBP aufwärts. Nach einer Konsolidierung zurück in den Bereich das 38,2 % Fibonacci-Retracements stellte sich eine abermalige Erholungsbewegung ein, die nun seit April andauert und ein erstes Verlaufshoch bei 0,9175 GBP hervorgebracht hatte. Auf dem Sprungbrett um 0,8864 GBP drehte der Euro wieder auf, erklomm im gestrigen Handel die Marke von 0,90 GBP und steuert wieder auf seine Jahreshochs zu. Dieses Szenario erlaubt es durchaus verwertbare Handelsansätze zu erhaschen, sofern sich die beiden Parteien in puncto Brexit nicht einig werden.

Abkommen in letzter Sekunde?

Die Irritation der Briten hat eine direkte Entwertungswelle des britischen Fundes zur Folge, sollte der Euro gegenüber dem Pfund nachhaltig über ein Niveau von 0,9175 GBP zulegen, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Lauf zurück an die Jahreshochs aus 2019 bei 0,9324 GBP merklich an. Darüber würden schließlich die aktuellen Jahreshochs bei 0,9499 GBP in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Für all diese Wegstrecken kann ein gehebeltes Investment sehr interessant werden, als Zugvehikel wurde hier beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA1CTU herausgesucht. Ein Rückfall unter die markante Unterstützung von 0,8864 GBP dürfte dagegen Abschläge in Richtung 0,8746 GBP und somit das 38,2 % Fibonacci-Retracement bedeuten. Ein derartiges Szenario würde jedoch eine Einigung in letzter Sekunde zwischen den Briten und der Europäischen Union bedeuten.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,9148 // 0,9175 // 0,9324 // 0,9401 Unterstützungen: 0,9000 // 0,8928 // 0,8864 // 0,8746

Fazit

Der auffällig starke Mittwochshandel hat den Euro wieder über 0,90 GBP ansteigen lassen. Größere Kaufsignale können jedoch erst oberhalb der Juli hochs von 0,9175 GBP erwartet werden, in diesem Szenario ließe sich Aufwärtspotenzial zurück an die Höchststände aus 2019 um 0,9324 GBP ableiten. Als Investmentvehikel kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA1CTU zurückgegriffen werden. Die Rendite-Chance aus dem Stand heraus beträgt jetzt 72 Prozent, der Schein dürfte am Ende entsprechend bei 6,47 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte noch ein Stück weiter weg angesetzt werden, da die Volatilität in den nächsten Tagen und Wochen vergleichsweise hoch ausfallen dürfte.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA1CTU

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,74 - 3,76 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 0,874 GBP

Basiswert: EUR/GBP KO-Schwelle: 0,874 GBP

akt. Kurs Basiswert: 0,9077 GBP Laufzeit: Open end

Kursziel: 6,47 Euro Hebel: 26,6

Kurschance: + 72 Prozent Quelle: Morgan Stanley

