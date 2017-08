EUR/GBP: Auf Zehn-Monats-Hoch

Der Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund setzte in der vergangenen Woche seine steigende Tendenz fort. Der vorgestellte Open End Turbo Long befindet sich entsprechend bereits im Plus. Noch ist das Ziel allerdings nicht erreicht, doch kann die Position schon enger abgesichert werden.

Seit Mitte Mai befindet sich der Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund in einem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 0,90 und 0,926 GBP beschrieben werden kann. Zum Ende der letzten Woche erreichten die Notierungen mit 0,912 GBP den höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres. Unterstützt wird diese ansteigende Tendenz von der derzeit bei 0,897 GBP verlaufenden 20-Tage-Linie. Als ein nächstes Ziel könnte das Anfang Oktober markierte Hoch bei 0,927 GBP erreicht werden. Unsere vor einer Woche erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN DGF9EM auf einen steigenden Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Open End Turbo Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 6,41 Euro und liegt mit 8,3 Prozent im Plus. Wer den Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines weiterhin steigenden Wechselkurses von Euro in Britischen Pfund in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann diese durch ein Nachziehen des Stoppkurses bereits näher am Vorstellungskurs absichern.

EUR/GBP (Tageschart in Britischen Pfund):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DGF9EM) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund ausgehen, mit einem Hebel von 16,0 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 6,2 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 0,903 GBP platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in Britischen Pfund ein Stoppkurs von 5,66 Euro. Ein Ziel nach oben könnte sich um 0,927 GBP befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 3 zu 1.