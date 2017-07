EUR/CHF: Zu schnell zu hoch?

Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Schweizer Franken (CHF) erreichte letzte Woche ein Hoch bei 1,141 CHF und dadurch den höchsten Stand seit dem extremen Absturz im Januar 2015. Jedoch könnte das Währungspaar dort das Ende der Fahnenstange erreicht haben und erneut konsolidieren.

Seit Ende April befindet sich der Wechselkurs von Euro in Schweizer Franken in einer ansteigenden Tendenz. Die führte das Währungspaar in einer ersten Etappe auf ein Zwischenhoch bei 1,097 CHF. Nach einer Konsolidierung trat der Kurs die zweite Etappe an und schoss in den letzten Tagen bis auf ein Hoch bei 1,141 CHF nach oben. Es war der höchste Stand des Euro in Schweizer Franken seit dem extremen Absturz im Januar 2015. Nachdem die Notierungen dort aktuell ins Stocken geraten, könnte es an der Zeit für eine weitere Konsolidierung sein. Als mögliches Ziel nach unten könnte sich dann der Bereich zwischen den markanten Hochs aus dem vergangenen Jahr bei 1,112 und 1,12 CHF anbieten, in dem sich demnächst auch die ansteigende Gerade befindet, welche die zweite Etappe des Anstiegs als Unterstützung begleitet.

EUR/CHF (Tageschart in Schweizer Franken):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Short (WKN DZM61R) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Wechselkurs von Euro in Schweizer Franken ausgehen, mit einem Hebel von 41,8 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 2,4 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 1,142 CHF platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in Schweizer Franken ein Stoppkurs von 2,04 Euro. Ein Ziel nach unten könnte sich um 1,115 CHF befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 6 zu 1.