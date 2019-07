EUR/CHF: Ab hier weiter abwärts?!

Vor drei Wochen ist der Euro (EUR) zum Schweizer Franken in ein mittelfristig entscheidendes Verkaufssignal geschlittert, in dieser Woche hat das Paar einen planmäßigen Pullback zurück zur Triggermarke vollzogen und befindet sich wieder im Ausverkauf. Eine Fortsetzung der seit über einem Jahr bestehenden Abwärtsbewegung kann jetzt fortgesetzt werden.

Nachdem die Schweizer Notenbank Anfang 2015 die Wechselkursgrenze von 1,20 CHF zum Schweizer Franken aufgehoben hatte, rutschte das Währungspaar massiv ab und markierte nur wenig später bei 0,8289 CHF seinen vorläufigen Höhepunkt. Anschließend stellte sich eine gegenläufige Erholungsbewegung ein, die bis Mitte 2018 zurück an die zuvor verlassene Wechselkursgrenze von 1,20 CHF aufwärts geführt hat. Seitdem bewegt sich der Kursverlauf jedoch wieder abwärts und aktivierte mit dem jüngsten Bruch der Horizontalunterstützung bei 1,1184 CHF ein Folgeverkaufssignal. Damit wurde ein fallendes Dreieck bestehend seit Sommer letzten Jahres regelkonform auf der Unterseite aufgelöst und dürfte weiterhin mittelfristiges Abwärtspotenzial bereithalten.

Nach dem erfolgreichen Retest der Triggermarke von 1,1184 CHF ist das Paar EUR/CHF planmäßig wieder zur Unterseite abgedreht. Damit sind nun wieder Rückläufer an die Verlaufshochs aus der zweiten Jahreshälfte 2016 um 1,10 CHF zu erwarten. Darunter dürfte sich das mittelfristige Verkaufssignal in Richtung der Verlaufstiefs aus Anfang 2017 bei 1,0624 CHF ausbreiten und erlaubt es hierauf praktisch ab sofort entsprechende Short-Positionen aufzubauen. Sollte es durch einen unwahrscheinlichen Turnaround noch in dieser Woche über die Marke von mindestens 1,12 CHF wieder rauf gehen, bestünde durchaus die Möglichkeit eines Kursanstiegs an den untergeordneten Abwärtstrend bestehend seit Mitte 2018 bei grob 1,1340 CHF zuzulegen. Entscheidende Kaufsignale können aber erst grob über dem Niveau von 1,14 CHF abgeleitet werden.

EUR/CHF (Wochenchart in CHF) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,1172 // 1,1184 // 1,1203 // 1,1264 Unterstützungen: 1,1107 // 1,1057 // 1,1032 // 1,1000

Fazit

Mittelfristig orientierte Anleger können bei der vorgestellten Handelsidee beispielsweise auf das langfristig ausgelegte Open End Turbo Short Zertifikat WKN VF6EN5 zurückgreifen. Bei einem Ziel von 1,0624 CHF ergibt sich dadurch ein Renditepotenzial von 170 Prozent. Die Verlustbegrenzung sollte gemessen am Basiswert nicht tiefer als zunächst 1,1180 CHF angesetzt werden, bei diesem Szenario ergibt sich hierdurch ein Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von 2,2 zu 1. Da dieses Engagement jedoch mittelfristig ausgelegt ist, sollten auch einige Monate Zeit für die vollständige Umsetzung der Strategie einkalkuliert werden. Erste Gewinnmitnahmen können im Bereich von 1,10 CHF erfolgen. Im vorgestellten Schein ergibt sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee ein Zielbereich von 6,95 Euro, der Stoppkurs ist entsprechend um 2,55 Euro gemessen am Zertifikat anzusetzen.

Strategie für fallende Kurse WKN: VF6EN5

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,55 - 2,57 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,1395 CHF

Basiswert: EUR/CHF KO-Schwelle: 1,1395 CHF

akt. Kurs Basiswert: 1,11142 CHF Laufzeit: Open end

Kursziel: 6,95 Euro Hebel: 39,64

Kurschance: + 170 Prozent Quelle: Vontobel

