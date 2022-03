EUR/CHF: Sehr unschöne Entwicklung

Die jüngsten Ereignisse in der Ukraine haben an den Finanzmärkten wahre Erdbeben ausgelöst, am Beispiel des Währungspaares Euro (EUR) zum Schweizer Franken (CHF) lässt sich dies sehr gut ablesen. Im gestrigen Handelsverlauf fiel die Gemeinschaftswährung zeitweise unter die Paritätsgrenze.

Nachdem im April 2018 letztmalig ein Test der einstigen Wechselkursgrenze von 1,20 CHF getestet wurde, ging das Paar in einen Abwärtstrend über und gab sukzessive in den Unterstützungsbereich von grob 1,0530 CHF nach. Nach einer kurzzeitigen Erholung Anfang 2021 zurück an den EMA 50 kam es im Zuge der Ukraine-Russland-Krise zu einer massiven Abwertung der Gemeinschaftswährung auf zeitweise unter 1,00 CHF. Zwar gelang es am Ende des Tages diese Marke wieder zurückzuerobern, allerdings breitet sich seit Anfang 2015 ein bedenkliches Bild in Form einer SKS-Formation aus.

Doppelboden noch möglich

Investitionen in sämtliche Assets sind derzeit nur mit erhöhten Risiken zu realisieren, der Bruch der Nackenlinie der beschriebenen SKS-Formation durch Unterschreiten der Kursmarke von 1,0435 CHF könnte jedoch den Grundstein für mittelfristige Abschläge in Richtung 0,90 CHF gelegt haben. So viel Abwärtspotenzial geht nämlich aus der Berechnung der vorliegenden Formation hervor. Eine Negierung dieses Verkaufssignals wird dagegen erst oberhalb von 1,1125 CHF erwartet, in diesem Szenario könnte dann eine Erholungsbewegung zurück an 1,1476 CHF erfolgen.

EUR/CHF (Monatschart in CHF) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,0281 // 1,0472 // 1,0872 // 1,1151 CHF Unterstützungen: 0,9971 // 0,9812 // 0,9651 // 0,9436 CHF

Fazit

Wer sich den erhöhten Risiken aussetzen kann und an einen weiteren Rückfall der Gemeinschaftswährung auf 0,90 CHF glaubt, könnte als Investmentvehikel hierzu beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VX1E5T einsetzen. Die mögliche Renditechance vom aktuellen Niveau aus beliefe sich in diesem Szenario auf 155 Prozent, entsprechend dürfte der Wert des Scheins auf ein Niveau von 17,91 Euro zulegen. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch den Bereich von 1,0725 CHF vorläufig nicht unterschreiten, daraus leitet sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,04 Euro ab. Allerdings muss wiederholt darauf hingewiesen werden, dass ein derartiges Investment sehr hohe Risiken in dem aktuellen Marktumfeld birgt.

Strategie für fallende Kurse WKN: VX1E5T

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,71 - 6,72 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,0735 CHF

Basiswert: EUR/CHF KO-Schwelle: 1,0735 CHF

akt. Kurs Basiswert: 1,0054 CHF Laufzeit: Open end

Kursziel: 17,91 Euro Hebel: 14,9

Kurschance: + 155 Prozent Quelle: Vontobel

