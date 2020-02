EUR/CHF: Potenzielle Trendwendemarke erreicht

Beim Währungspaar Euro (EUR) zum Schweizer Franken (CHF) herrscht mittel- bis langfristig ein Abwärtstrend. Aktuell hat das Paar jedoch eine wichtige Supportzone aus den Jahren 2016/2017 erreicht und könnte an dieser zunächst einmal eine temporäre Gegenbewegung einleiten. Ob daraus noch ein größerer Boden hervorgeht, wird sich erst noch im weiteren Verlauf herausstellen müssen.

Seit dem letzten Test der runden Marke von 1,20 CHF Anfang 2018 von unter her kommend, hat der Trend wieder nach unten gewechselt und hält bis heute an. Dabei ging es zunächst auf die Unterstützungszone um 1,12 CHF bis Mitte 2018 abwärts, nur ein Jahr später wurde das Paar EUR/CHF weiter durchgereicht und landete in dieser Woche schlussendlich auf der breiten Unterstützungszone aus 2016/2017 um 1,0624 CHF. Auf diesem Niveau lässt sich zwar eine erste Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste ausmachen, einen tragfähigen Boden stellt die Erholung jedoch noch nicht dar. Trotzdem ließe sich hieraus ein kurzfristiger Handelsansatz auf der Oberseite ableiten, nachdem auch die Angst an den Märkten rund um das Corona-Virus etwas abgeflaut ist. Diese Idee ist zwar noch überwiegend spekulativ, könnte aber durchaus für sehr kurzfristig orientierte Anleger infrage kommen.

Boden möglich

Von einem nachhaltigen Boden ist das Währungspaar EUR/CHF noch weit entfernt, hierzu müssen erst noch die nächsten Tage und Wochen abgewartet werden. Spekulativ ließe sich aber durchaus auf einen Anstieg an 1,0800 CHF setzen, spätestens an den Verlaufstiefs Sommer letzten Jahres bei 1,0811 CHF dürften wieder größere Gewinnmitnahmen einzuplanen sein. Wer ebenfalls auf Sicht von nur wenigen Stunden bis Tagen auf eine Erholung setzen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF7FVK setzen. Die mögliche Rendite-Chance bei vollständiger Umsetzung der Idee beträgt bis zu 30 Prozent. Eine Verlustbegrenzung kann unter den aktuellen Wochentiefs von 1,0664 CHF angesetzt werden und minimiert das Risiko im Vergleich zur Gewinnchance auf dem aktuellen Kursniveau erheblich. Sollte die Verlustmarke jedoch gebrochen werden, dürfte sich ein ausgiebiger Test der Verlaufstiefs aus 2016 bei 1,0624 CHF nicht vermeiden lassen. Derartig wichtige Supportzonen werden allerdings nicht einfach ignoriert, ein tragfähiger Boden dürfte sehr viel längere Zeit in Anspruch nehmen und erhöhte Volatilität an den Tag legen.

EUR/CHF (Wochenchart in CHF) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,0737 // 1,0800 // 1,0811 // 1,0863 Unterstützungen: 1,0665 // 1,0624 // 1,0593 // 1,0531

Fazit

Die aktuelle Wochen-Kerze im Bereich des Doppelbodens aus 2016/2017 um 1,0624 CHFkann durchaus Hoffnungen auf eine Gegenbewegung wecken. Wer sich spekulativ auf sehr kurzfristiger Basis hieran beteiligen möchte, kann beim Währungspaar EUR/CHF beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF7FVK setzen und gewinnbringend partizipieren. Die mögliche Rendite-Chance beträgt bis zu 30 Prozent, sofern das Paar wie erwarte an das Niveau von 1,0811 CHF zulegt. Erste Gewinnmitnahmen können bereits um 1,0800 CHF realisiert werden. Der vorgestellte Schein dürfte im Hoch bei 3,56 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte noch unterhalb der jüngsten Tiefs von 1,0664 CHF angesetzt werden, im Zertifikat ergibt sich dadurch ein Stoppkurs von 2,18 Euro. Vorzugsweise sollte in einer derartigen Marktphase noch mit kleineren Handelsgrößen umgegangen werden, einen Boden stellt der Rebound nämlich noch nicht dar! Das Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) liegt bei dieser Idee bei 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MF7FVK

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,72 - 2,74 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1,0421 CHF

Basiswert: EUR/CHF KO-Schwelle: 1,0421 CHF

akt. Kurs Basiswert: 1,0714 CHF Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,56 Euro Hebel: 36,5

Kurschance: + 30 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.