EUR/CHF: Noch im Abwärtstrend gefangen

von Manfred Ries

EUR/CHF auf Wochenbasis: gut unterstützt, aber noch im Abwärtstrendkanal.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 30. Juni 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Monatsende hin interessant: die …

…Devisen. Und hier möchte ich Sie heute auf das Währungspaar EUR/CHF aufmerksam machen. Wir betrachten uns also den Euro (EUR) gegenüber den Schweizer Franken (CHF).

Auffällig: Der CHF zeigte sich Anfang Juni extrem stark! Doch für wie lange? Der Schweizer Franken (CHF) entwickelte sich im Vergleich zu den übrigen sicheren Häfen überraschend solide. Oben: der Wochenchart von EUR/CHF. Händler sagen, dass die Auswirkungen der neuen Delta-Variante beim Covid-19-Virus die Wirtschaft im Euroraum erneut gefährden könnte. Das macht den CHF wieder zu einem sicheren Hafen für Devisenanleger. Was sagt die Charttechnik zu alldem?

Der kurzzeitige Abwärtstrend (rot schraffiert) bedeutet: Der EUR verliert gegenüber dem CHF tendenziell an Wert; bzw.: der CHF wird gegenüber dem EUR teurer! Soweit die Ausgangslage. Andererseits jedoch befindet sich der EUR in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Dies wird zum einen durch die Aufwärtstrendlinie verdeutlicht als auch durch die ansteigende 200-Tagelinie. Ein Kursbereich übrigens, an dem das Währungspaar EUR/CHF Anfang April wieder nach oben gedreht hat. Auch wenn der kurzzeitige Trend (noch) abwärts weist: ein Ausbruch über ~1,10 CHF würde den EUR-Kurs wiederbeleben. Zumal einige Investmentbanker dem CHF gegenüber dem EUR mittelfristig Schwäche zubilligen und den CHF bereits als überkauft bewerten.

So hat der schweizerische Nationalbankpräsident Thomas Jordan gegenüber der Presse bekräftigt, dass der Zeitpunkt für eine »restriktive« (Notenbank)Politik noch nicht gekommen sei. Parallel hierzu seien auch die Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) wieder merklich angestiegen. »Normalerweise ist dies ein Indiz dafür, dass sich die SNB am Devisenmarkt aktiv gegen eine Frankenaufwertung stemmt«, sagt man etwa beim Fondsmanagement Swisscanto Invest.

Soweit für heute.

herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

