Wien (aktiencheck.de) - Der Markt hat wieder auf "risk off" geschaltet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Am deutlichsten sei dies an der Schweizer-Franken-Entwicklung erkennbar. Während der EUR/USD-Rückfall in den letzten Monaten den Franken de facto nicht beeinflusst habe und dieser sich Ende April/Anfang Mai immer wieder an die Marke von 1,20 herangetastet habe, dürften die wieder gestiegenen Unsicherheiten (Italien, EM-Kapitalabzug und Währungsschwäche) den Franken auf knapp über 1,15 getrieben haben. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden ihr Wechselkursszenario deswegen nicht als überholt ansehen; die Wogen dürften sich wieder glätten. Bis dato hätten sie ein nachhaltiges Überschreiten von 1,20 Franken je EUR ab den Jahreswechsel prognostiziert. Wesentlicher Treiber hierfür sei die Geldpolitik der EZB. Je später aber eine erste Refi-Zinsanhebung durch die EZB erfolge, desto später werde das Wechselkurstief beim Franken erreicht werden. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden nach wie vor davon ausgehen, dass die Schweizerischen Währungshüter unmittelbar nach der EZB mit der Zinsnormalisierung beginnen würden. Während die Trendaussagen die gleichen bleiben würden, würden sie aber überlegen, die Prognosen der Wechselkursabwertung länger ins Jahr 2019 zu strecken und die Werte geringfügig anzupassen(29.05.2018/ac/a/m)