EUR/CHF: Es droht ein Trendbruch!

Seit den Tiefständen aus Anfang September dieses Jahres um 1,08 CHF hat sich eine hoffnungsvolle Gegenbewegung im Währungspaar Euro (EUR) zum Schweizer Franken (CHF) angedeutet und konnte im weiteren Verlauf auch erfolgreich ausgebaut werden. Doch nun droht der kurzfristige Aufwärtstrend einem Bruch zu unterliegen, sodass die Notierungen wieder zurück an die Jahrestiefs abwärts tendieren könnten.

Übergeordnet herrscht seit den Höchstständen aus dem Jahr 2018 um 1,20 CHF eine intakte Abwärtsbewegung das Kursgeschehen im Währungspaar EUR/CHF und drückte die Notierungen bis Anfang September auf 1,0811 CHF und somit eine Unterstützung aus Mitte 2017 abwärts. Anschließend stellte sich eine kurzfristige Gegenbewegung ein und weckte Hoffnungen auf einen tragfähigen Boden. Zwar konnte das Paar zeitweise in den Bereich von 1,1059 CHF zulegen und damit eine 1-2-3-Erholung absolvieren, doch seit Anfang November tendiert das Paar innerhalb des bestehenden Aufwärtstrends wieder merklich abwärts und testete in dieser Woche die untere Trendbegrenzung. Die durchaus als schwach zu interpretierenden Kursmuster könnten zu einem Bruch dessen führen und im weiteren Verlauf einen Test der Jahrestiefststände hervorrufen. Bestehende Long-Positionen sollten daher deutlich enger abgesichert oder aber Gewinne bei einem Bruch schnellstmöglich realisiert werden. Ob sich im weiteren Verlauf nicht doch noch ein Doppelboden um 1,0811 CHF einstellt, müssten die kommenden Tage erst noch zeigen. Die tendenziell schwachen Kursmuster deuten derzeit auf einen weiteren Ausverkauf hin.

Kurzfristig entscheidender Bereich

Unter der Annahme weiterer Abgaben und eines Bruches der Marke von 1,0894 CHF könnte sich der Schweizer Franken gegenüber dem Euro weiter festigen und zunächst in den Bereich von 1,0863 CHF tendieren. Sollte dieses Niveau für eine nachhaltige Stabilisierung nicht ausreichend sein, kämen weitere Verluste in Richtung der Jahrestiefs bei 1,0811 CHF ins Spiel und können über eine Short-Strategie bestens gecovert werden. Für diesen Fall können interessierte Anleger beispielsweise auf das mit einem Hebel von 9,5 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN MF7KC1 zurückgreifen und bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Rendite von bis zu 8 Prozent erzielen. Genauso ist aber noch eine nachhaltige Stabilisierung an der unteren Trendkanalbegrenzung und dem Niveau von 1,09 CHF möglich, dies könnte für die nächsten Tage eine untergeordnete Trendwende und Kursanstieg zurück an 1,10 CHF bedeuten. Aber erst darüber wird ein weiterer Lauf zum 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 1,1093 CHF wahrscheinlich und damit der Ausbau des bisherigen Aufwärtstrendkanals. Auf jeden Fall sollte der aktuelle Kursbereich nun sehr engmaschig beobachtet werden.

EUR/CHF (Wochenchart in CHF) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,0956 // 1,1015 // 1,1034 // 1,1093 Unterstützungen: 1.0894 // 1,0863 // 1,0844 // 1,0811

Fazit

Ein Investment in das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN MF7KC1 erfolgt unter rein technischen Gesichtspunkten, sollte aber erst unterhalb der Kursmarke von 1,0894 CHF beginnen. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Rückläufer zurück an die Jahrestiefs bei 1,0811 CHF merklich an und kann anschließend eine Rendite von schnellen 8 Prozent einbringen. Das Zielniveau des Scheins läge dann bei 11,25 Euro, bei einer Verlustbegrenzung angesetzt um 1,0950 CHF ergibt sich hierbei ein Ausstiegskurs von 9,97 Euro im vorgestellten Schein. Als Anlagehorizont werden nur wenige Tage veranschlagt, der aktuelle Kursbereich sollte ab sofort einer engmaschigen Beobachtung unterliegen!

Strategie für fallende Kurse WKN: MF7KC1

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 10,48 - 10,51 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1,2036 CHF

Basiswert: EUR/CHF KO-Schwelle: 1,2036 CHF

akt. Kurs Basiswert: 1,0903 CHF Laufzeit: Open end

Kursziel: 11,25 Euro Hebel: 9,5

Kurschance: + 8 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.