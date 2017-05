EUR/CHF: Derzeit Konsolidierung

Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Schweizer Franken (CHF) befindet sich derzeit um 1,09 CHF in einer Konsolidierung nach zuvor steil steigender Tendenz. Die muss noch nicht zu Ende sein, denn das mögliche Ziel am Hoch letzten Jahres um 1,112 CHF erreichten die Notierungen noch nicht.

Der Euro zieht auf breiter Basis an. Für den Wechselkurs Euro in Schweizer Franken ging es in den letzten Wochen seit Anfang Mai ebenfalls nach oben. Von der zentralen Unterstützung um 1,062 CHF setzte sich der Wechselkurs nach oben in der Spitze bis 1,098 CHF ab. Das entsprach einen Anstieg um mehr als drei Prozent innerhalb der vorherigen rund drei Wochen. Nachdem die Notierungen den höchsten Stand seit September vergangenen Jahres erreicht hatten, zogen sie sich zurück, was als eine Konsolidierung gewertet werden kann, solange der Wechselkurs nicht den Bereich um 1,088 CHF unterschreitet, an dem sich von Ende April und dem Tief bei 1,087 CHF eine ansteigende Gerade zeigen lässt, die in diesem Fall als Unterstützung genutzt werden sollte. Ein Unterschreiten dieses Bereichs bis 1,086 könnte eine Gegenbewegung auf den zuletzt gesehenen Anstieg auslösen und die Notierungen wieder zurück an die eingangs genannten Unterstützungen um 1,062 CHF führen. Bestätigt der Wechselkurs von Euro in Schweizer Franken diesen Support und verlässt die Konsolidierung nach oben, kann das Hoch von Mai letzten Jahres um 1,112 CHF als Ziel gelten.

EUR/CHF (Tageschart in Schweizer Franken):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DG3D31) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Wechselkurs von Euro in Schweizer Franken ausgehen, mit einem Hebel von 44,8 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 2,1 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte hier im Basiswert bei 1,086 CHF platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus zum Wechselkurs von Euro in Schweizer Franken ein Stoppkurs von 1,97 Euro. Bereits kurzfristig könnte für einen steigenden Euro-Franken-Wechselkurs ein Ziel um 1,112 CHF bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 7 zu 1.