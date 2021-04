EUR/CHF: Bullische Konsolidierung

Das Währungspaar Euro (EUR) zum Schweizer Franken (CHF) konsolidiert seit einigen Wochen in einem abwärts gerichteten Trendkanal und sammelt anscheinend Kräfte für einen weiteren Kursschub. Denn das Paar konnte sich zuletzt erfolgreich auf dem EMA 200 abstützen und nutzte dieses Niveau für weitere Zugewinne, daraus könnte noch ein astreines Kaufsignal folgen.

Bis Mitte letzten Jahres tendierte das Paar EUR/CHF seit Anfang 2018 abwärts und verlor von 1,20 CHF auf 1,0505 CHF an Wert. Im letzten Jahr gelang schließlich die Trendwende, im Sommer sogar der Anstieg über den vorherrschenden Abwärtstrend. Dies lockte weitere Käufer an und trieb die Notierungen sogleich auf ein Verlaufshoch von 1,1151 CHF und somit auch über den EMA 200 aufwärts. Seit einigen Wochen konsolidiert der Wert in einem abwärts gerichteten Trendkanal, der sich offenbar als bullische Flagge zu präsentieren scheint. Eine Auflösung würde ein Folgekaufsignal auslösen.

Kaufmarke klar abgesteckt

Gelingt es jetzt noch über die bullische Flagge und somit über ein Niveau von mindestens 1,11 CHF auszubrechen, werden Gewinne zunächst an die Jahreshochs von 1,1151 CHF sehr wahrscheinlich, darüber würde ein weiteres Ziel an der mittelfristigen Hürde um 1,1184 CHF für das Paar liegen. Übergeordnet wird jedoch nach erfolgreichem Abschluss des Bodens ein Anstieg an 1,1476 CHF favorisiert und kann beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC1LTG gewinnbringend nachgehandelt werden. Sollte jedoch der EMA 200 als Unterstützung wegbrechen, müssten Abschläge zurück auf 1,0949 CHF einkalkuliert werden, darunter müssten weitere Verluste an 1,0861 CHF zwingend einkalkuliert werden. Dort sollte das Paar möglichst wieder zur Oberseite abdrehen, um den seit letztem Jahr laufenden Aufwärtstrend nicht zu gefährden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,1094 // 1,1151 // 1,1184 // 1,1264 Unterstützungen: 1,1051 // 1,1000 // 1,0915 // 1,0892

Fazit

Gelingt es Käufern einen Kurssprung mindestens über 1,11 CHF zu initiieren, würde dies mit einem Folgekaufsignal in Richtung der mittelfristigen Hürde bei 1,1184 CHF einhergehen. Übergeordnete Ziele sind um 1,1476 CHF anzutreffen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MC1LTG kann hiervon überdurchschnittlich profitiert werden, die Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf 45 Prozent. Entsprechend dürfte der Schein am Ende bei 10,79 Euro notieren. Aber selbst bei einem Anstieg an die erstgenannte Zielmarke ergibt sich bereits ein Wert im Zertifikat von 8,16 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den EMA 200 bei derzeit 1,10 CHF vorerst nicht überschreiten, wodurch sich ein Stopp im Zertifikat von 6,50 Euroergibt.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC1LTG

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,40 - 7,42 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1,0267 CHF

Basiswert: EUR/CHF KO-Schwelle: 1,0267 CHF

akt. Kurs Basiswert: 1,1084 CHF Laufzeit: Open end

Kursziel: 10,79 Euro Hebel: 13,5

Kurschance: + 45 Prozent Quelle: Morgan Stanley

