EUR/CHF: Aufwärtstrend intakt

Seit Anfang September herrscht beim Währungspaar Euro (EUR) zum Schweizer Franken (CHF) ein intakter Aufwärtstrend, innerhalb dessen der letzte bärische Vorstoß erfolgreich abgewehrt werden konnte. Aktuell kämpft das Paar um einen untergeordneten Abwärtstrend und scheint ein Folgekaufsignal aufstellen zu wollen.

Übergeordnet lässt sich seit Anfang 2015 ein langfristiger Aufwärtstrend beim Paar EUR/CHF zeichnen, dieser brachte den Wert zurück an die einstige Wechselkursgrenze von 1,20 CHF aufwärts. Ab Mitte 2018 schwächte sich der Euro gegenüber dem Schweizer Franken sichtlich wieder ab und musste einen Rücksetzer auf 1,0811 CHF hinnehmen. Seit September läuft von diesem Niveau aus aber wieder eine Erholungsbewegung, die an die Zwischentiefs aus Juni dieses Jahres aufwärts gereicht hatte. Der aktuelle Wochenstart impliziert einen möglichen Ausbruchsversuch über den jüngsten Downtrend der letzten vier Wochen, wodurch nun ein Folgekaufsignal zustande kommen könnte und sogar für den Aufbau von neuen Positionen geeignet wäre. Investierte Anleger sollten jetzt aber ihre Verlustbegrenzung strategisch sinnvoll positionieren, auf jeden Fall merklich enger ansetzen.

Trendfortsetzung

Gelingt es dem Euro gegenüber dem Schweizer Franken das Niveau von 1,0970 CHF zu behaupten, könnte sich eine Fortsetzung der bisherigen Aufwärtsbewegung zunächst an die letzten größeren Zwischenhochs von 1,1059 CHF einstellen. Aus technischer Sicht fehlt nämlich noch ein höheres Hoch, dieses könnte sogar zeitweise in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 1,1114 CHF aufwärts reichen und würde die Erholungsbewegung komplettieren. Spätestens an dem markanten Horizontalwiderstand von 1,1184 CHF muss wieder mit größeren Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Bei Interesse auf einen steigenden Euro zu setzen kann beispielsweise auf das stark gehebelte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DDY8J8 gesetzt werden. Für den Fall eines Kursrücksetzers des Paares unter das Niveau von 1,0930 CHF müsste mit einem raschen Test der unteren Trendkanalbegrenzung um 1,0885 CHF gerechnet werden. Ein nachhaltiger Abbruch der Erholungsbewegung könnte bei weiteren Verlusten noch einmal zu einem Test der Jahrestiefs bei 1,0811 CHF führen. Ob es bei diesen Tiefständen in diesem Jahr bleibt, darf an dieser Stelle stark angezweifelt werden.

EUR/CHF (Wochenchart in CHF) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,1000 // 1,1035 // 1,1059 // 1,1114 Unterstützungen: 1,0975 // 1,0941 // 1,0881 // 1,0811

Fazit

Kurzfristig stehen die Zeichen beim Währungspaar EUR/CHF weiter auf Erholung, aus technischer Sicht fehlt aber noch ein höheres Hoch, als das aus Oktober. Für sehr kurzfristig agierende Investoren könnte sich ein Long-Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DDY8J8 sehr gewinnbringend auszahlen, durch ein Hebel von 57,8 ließe sich auf der kurzen Wegstrecke zum Ziel am EMA 50 bei derzeit 1,1114 CHF noch eine Rendite von 60 Prozent herausholen. Der vorgestellte Schein dürfte dann im Zielbereich bei 2,76 Euro notieren, bestehende Positionen sind mit einer merklichen Stop-Anhebung auf mindestens 1,0860 CHF gemessen am Basiswert abzusichern. Das gleiche Niveau kann auch für frische Positionen verwendet werden. Daraus ergibt sich im vorgestellten Zertifikat ein Ausstiegskurs von 0,45 Euro. Als Anlagehorizont werden nur wenige Wochen veranschlagt, mit etwas Glück geht die Handelsidee bereits zum Ende dieses Jahres auf.

Strategie für steigende Kurse WKN: DDY8J8

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,72 - 1,73 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,0807 CHF

Basiswert: EUR/CHF KO-Schwelle: 1,0807 CHF

akt. Kurs Basiswert: 1,0993 CHF Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,76 Euro Hebel: 57,8

Kurschance: + 60 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

