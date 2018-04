EUR/CAD: Erstarken des kanadischen Dollar gegenüber dem Euro erwartet

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Euro hat im März gegenüber dem kanadischen Dollar von 1,56 EUR/CAD (ISIN: EU0009654664, WKN: 965466) bis auf 1,61 EUR/CAD zugelegt, so die Analysten der DekaBank.

Dabei habe der Euro zunächst von den Tiefschlägen profitiert, die die kanadische Währung durch die von den USA im März angestoßene drohende Protektionismusspirale habe einstecken müssen. In der zweiten Märzhälfte sei allerdings immer deutlicher geworden, dass die USA vor allem China im Visier hätten und weniger ihre westlichen Partnerstaaten. Damit sei auch eine Aufwertung des kanadischen Dollar einhergegangen. Am 6. April habe der EUR/CAD-Wechselkurs wieder den Stand von Anfang März erreicht. Daneben habe dem kanadischen Dollar eine unerwartet starke Preisentwicklung in Kanada geholfen. Von Mai bis

Oktober würden die Analysten drei Leitzinserhöhungen durch die kanadische Zentralbank und in diesem Zuge ein vorübergehendes Erstarken des kanadischen Dollar gegenüber dem Euro erwarten. (17.04.2018/ac/a/m)