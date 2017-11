EUR/AUD: Nach oben ausgebrochen

Dem Wechselkurs von Euro (EUR) in Australischen Dollar (AUD) gelang in der vergangenen Woche der bedeutende Anstieg über den langfristigen Abwärtstrend, unter dem sich die Notierungen seit Oktober 2008 aufgehalten hatten. Das könnte eine auf lange Sicht angelegte Trendwende für den Wechselkurs bedeuten.

Dem Wechselkurs von Euro in Australischen Dollar gelang es vor kurzem, seinen lange Zeit gültigen Abwärtstrend zu überwinden. Dieser zog sich vom Hoch von Oktober 2008 über folgende Hochs bis zuletzt um 1,50 AUD hin, dort allerdings gelang es den Notierungen, mit dieser charttechnischen Bremse zu brechen. In einer zwischen Mai und August verlaufenden Seitwärtsphase zwischen 1,45 und 1,52 AUD sammelte der Wechselkurs die Kraft für den nun erfolgten Anstieg über den fallenden Widerstand. Dieser könnte neues Potenzial für das ohnehin seit März ansteigende Währungspaar bedeuten, zumal die Notierungen auch die zuletzt markierten Hochs um 1,52 AUD überwanden und bei 1,56 AUD den höchsten Stand seit Februar vergangenen Jahres erreichten. Mit der ansteigenden Tendenz als Unterstützung, die momentan um 1,516 AUD beschrieben werden kann, könnte ein steigender Wechselkurs von Euro in Australischen Dollar über das markante Hoch von August 2015 bei 1,66 AUD weiter bis in den Bereich um 1,70 AUD steigen.

EUR/AUD (Wochenchart in Australischen Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,566 / 1,625 / 1,659 Unterstützungen: 1,533 / 1,523 / 1,516

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DGF5W3) können risikofreudige Anleger, die vom steigenden Wechselkurs von Euro in Australischen Dollar ausgehen, überproportional mit einem Hebel von 10,1 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 9,8 Prozent. Der Einstieg in eine spekulative Position bietet sich stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 1,53 AUD platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich ein Stoppkurs von 7,90 Euro. Nach oben könnte ein Ziel um 1,70 AUD bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 4,4 zu 1.