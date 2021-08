EUR/AUD: Langsam, aber sicher

Das Währungspaar Euro (EUR) gegenüber dem australischen Dollar (AUD) fand im Bereich einer langfristigen Aufwärtstrendlinie eine tragfähige Unterstützung vor und konnte daran zur Oberseite abdrehen. Besonders im letzten Monat legte das Paar deutlich zu und steuert nun auf eine erste markante Hürde zu.

Während des Höhepunktes des Corona-Crashs markierte der Euro gegenüber dem australischen Dollar bei 1,98 AUD seinen vorläufigen Spitzenwert, nur wenig später stellte sich eine gesunde Konsolidierung zurück in die vorherige Handelsspanne ein. Allerdings blieb es nicht dabei, im Laufe dieses Jahres mussten weitere Abschläge sogar auf den langfristigen Aufwärtstrend um 1,5253 AUD eingesteckt werden. An dieser Stelle startete schließlich eine Monate andauernde Stabilisierungsphase, die erst im Juli so richtig in Fahrt gekommen ist und deutliche Zugewinnen auf 1,1676 AUD hervorgebracht hatte. Am Widerstand von 1,6354 AUD ist das Paar noch nicht vorbeigekommen. Insgesamt aber präsentiert sich die Aufwärtsbewegung wieder sehr viel fester und könnte für ein fortgesetztes Long-Investment durchaus in Erwägung gezogen werden.

Aufwärtstrend stützt

Vom gegenwärtigen Kursniveau aus wären weitere Gewinne in den Bereich von 1,6354 AUF noch möglich. Aber erst ein nachhaltiger Kurssprung darüber dürfte fortgesetztes Kurspotenzial zunächst an die Novemberhochs aus 2020 bei 1,6641 und vielleicht sogar noch an 1,6827 AUD freisetzen. Genau für diese Anstiegsphase könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF56EF zum Einsatz kommen und birgt eine Gesamtrenditechance von 75 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte die Vormonatstiefs von 1,5616 AUD wegen der anhaltenden Volatilität allerdings nicht unterschreiten. Geht es unter 1,55 AUD abwärts, kämen direkte Abschläge zurück auf die Jahrestiefs bei 1,5253 AUD ins Spiel.

EUR/AUD (Monatschart in AUD) Tendenz:



(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände:

1,6184 // 1,6354 // 1,6585 // 1,6827

Unterstützungen:

1,5935 // 1,5872 // 1,5616 // 1,5420



Fazit

Ein Investment auf die beschriebene Wegstrecke zurück an die Novemberhochs bei 1,6641 und womöglich noch das Niveau um 1,6827 AUD bedarf es eines längeren Anlagehorizonts. Als Investmentvehikel sollte daher ein zeitlich unbeschränktes Zertifikat zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF56EF. Aus dem Stand ließe sich eine maximale Rendite von 75 Prozent erzielen. Eine Verlustbegrenzung angesetzt unterhalb der Vormonatstiefs von 1,5616 AUD erfordert dagegen einen Ausstiegskurs von etwa 2,61 Euro. Ziel des Scheins liegt bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee bei 10,12 Euro.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DF56EF

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

5,73 – 5,74 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

1,5252 AUD

Basiswert:

EUR/AUD

KO-Schwelle:

1,5252 AUD

akt. Kurs Basiswert:

1,6119 AUD

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

10,12 Euro

Hebel:

17,4

Kurschance:

+ 75 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

