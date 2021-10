EUR/AUD: Großer Trendbruch droht

Bereits im Frühjahr drohte der Euro (EUR) zum australischen Dollar (AUF) einen langfristigen Aufwärtstrend zu brechen, konnte in letzter Sekunde jedoch noch einmal zur Oberseite abdrehen. Nach einem zwischengeschalteten Pullback steht der Aufwärtstrend erneut auf dem Prüfstand.

Zwischen August 2012 und Ende März 2020 Jahres herrschte eine klare Aufwärtsbewegung bei EUR/AUD und brachte Kursgewinne von 1,16 auf 1,98 AUD hervor. Die Übertreibung aus Anfang letzten Jahres wurde schließlich schnell wieder abgebaut, doch das Paar tendierte weiter talwärts und testete im Frühjahr dieses Jahres den langfristigen Aufwärtstrend. Zwar gelang es von dort aus einen Pullback zurück in den Widerstandsbereich um 1,6354 AUD zu vollziehen, anschließend blieben Käufer jedoch weg und Bären übernahmen wieder das Spielfeld. Aktuell notiert das Paar bereits unter seinem langjährigen Abwärtstrend, bei einem nachhaltigen Monatsschlusskurs könnte dies Signalwirkung für die nächsten Monate entfallen.

Aussie äußerst stark

Die Euro-Schwäche ist am aktuellen Kursniveau kritisch zu beurteilen, die Gemeinschaftswährung könnte bei einem nachhaltigen Monatsschlusskurs unterhalb von 1,5790 AUD eine weitere Verkaufswelle vollziehen und zunächst an die Jahrestiefs bei 1,5253 AUD zurücksetzen. Darunter müsste noch einmal der Unterstützungsbereich um 1,4950 AUD zum Zuge kommen, derartige Brüche könnten aber noch sehr viel tiefere Notierungen hervorbringen. Eine letzte Kraftanstrengung bullischer Marktteilnehmer mit einem entsprechenden Kurssprung über 1,61 AUD könnte die Lage noch einmal entschärfen, in ruhigeres Fahrwasser gerät das Paar jedoch erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 1,6815 AUD.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,5616 // 1,6025 // 1,6354 // 1,6585 AUD Unterstützungen: 1,5420 // 1,5253 // 1,4950 // 1,4796 AUD

Fazit

Ein nachhaltiger Monatsschlusskurs unterhalb von 1,5790 AUD würde für einen Trendwechsel und entsprechende Abschläge zunächst auf 1,4950 AUD sprechen. Für diese kurze Wegstrecke könnte sich ein Short-Investment auf die Gemeinschaftswährung überdurchschnittlich auszahlen, sofern das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA9CT7 zum Einsatz kommt. Die mögliche Renditechance beträgt vom aktuellen Kursstand aus 100 Prozent, entsprechen dürfte der vorgestellte Schein auf ein Niveau von 7,02 Euro an Wert zugewinnen. Eine Verlustbegrenzung sollte die Marke von 1,5860 AUD vorerst allerdings nicht unterschreiten, woraus sich ein Ausstiegskurs im Zertifikat von 1,15 Euroableitet.

Strategie für fallende Kurse WKN: MA9CT7

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,51 - 3,55 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1,6036 AUD

Basiswert: EUR/AUD KO-Schwelle: 1,6036 AUD

akt. Kurs Basiswert: 1,5494 AUD Laufzeit: Open end

Kursziel: 7,02 Euro Hebel: 28,2

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Morgan Stanley

