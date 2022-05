EUR/AUD: Chance auf Erholung

Beim Währungspaar Euro (EUR) zum australischen Dollar (AUD) zeichnet sich zunehmend ein positives Chartbild ab, noch aber begrenzt der 50-Tage-Durchschnitt einen erfolgreichen Anstieg des Paares über die letzten Verlaufshochs. Ein Durchbruch könnte dem Euro aber weiteren Auftrieb verleihen, trotz der jüngsten Zinserhöhung in Down Under.

Kurz zusammengefasst fiel die Kursreaktion beim Australischen Dollar (Aussie) auf die Zinserhöhung bescheiden aus, die kurzfristigen Abschläge konnten seitens bullischer Marktteilnehmer recht schnell wieder abgefangen werden. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hob ihren Leitzins etwas stärker als vom Markt erwartet von 0,10 auf 0,35 Prozent an. Interessant gestaltet sich das Chartbild seit Anfang März, hier lässt sich eine potenzielle inverse SKS-Formation ausmachen, die womöglich kurz vor ihrer Aktivierung steht und damit eine Trendwende beim Paar einleiten könnte. Entsprechend gut würde sich ein solches Szenario für einen zeitnahen Long-Einstieg anbieten.

Druckaufbau

Der zunehmende Druck auf den 50-Tage-Durchschnitt steigt von Tag zu Tag spürbar an, handfeste Long-Signale mit Zielen an den Verlaufshochs aus Mitte März bei 1,5329 AUD werden erst oberhalb von 1,50 AUD aktiviert. Darüber könnte sogar ein Anstieg an die Zwischentiefs aus November letzten Jahres um 1,5360 AUD auf Anleger zukommen und würde sich entsprechend gut für ein kurzfristiges Long-Engagement anbieten. Geht es dagegen unter das Niveau der linken Schulter und mindestens 1,46 AUD abwärts, würden direkte Abschläge zurück auf die Jahrestiefs bei 1,4321 AUD drohen.

EUR/AUD (Tageschart in AUD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,4934 // 1,5055 // 1,5221 // 1,5360 AUD Unterstützungen: 1,4916 // 1,4625 // 1,4551 // 1,4486 AUD

Fazit

Um möglichst stark von einem Kaufsignal mit Zielen um 1,5360 AUD beim Währungspaar EUR/AUD zu profitieren, sollte erst ein Anstieg mindestens über 1,50 AUD abgewartet werden. Ziel eines Investments beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV5SFV würde rechnerisch bei 3,54 Euro liegen. Dies entspräche einer Renditechance von 210 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 1,4815 AUD nicht überschreiten, woraus sich ein potenzieller Stopp-Kurs im Schein von 0,14 Euro ableitet.

Strategie für steigende Kurse WKN: DV5SFV

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,11 - 1,08 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,4688 AUD

Basiswert: EUR/AUD KO-Schwelle: 1,4688 AUD

akt. Kurs Basiswert: 1,4834 AUD Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,54 Euro Hebel: 93,6

Kurschance: + 210 Prozent Quelle: DZ Bank

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.