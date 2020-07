EURUSD: kein bedingungsloser Angriff

Schon der letzte Trade, den ich Ihnen hier vorgestellt habe, war einer im Währungspaar EURUSD. Ein kleiner Gewinn konnte erzielt werden, mehr war in dieser Trading-Idee der klassischen Chartanalyse in der aktuellen Marktlage kaum möglich. Zu wenig Kursbewegung fand letztlich statt, erneut wurden die Euro-Bullen am Widerstandsbereich um 1,1350 gestoppt.

Die zunehmenden Sorgen um die Corona-Ausbreitung in Nord- und Südamerika hat in dieser Woche den US-Dollar gestärkt. Noch immer wird der Greenback als Heimathafen für sichere Anlagen angesehen und entsprechend von den Anlegern angesteuert. Das vorherige positive Chartbild für den Euro hat sich dadurch erst einmal verschlechtert. In solchen Phasen, in denen das Chartbild als NEUTRAL einzustufen ist, greife ich gerne auf meine Box-Trading-Strategie zurück. Hierbei handelt es sich um eine eher konservative Strategie – auch diese Strategien müssen sein, denn es braucht einen gesunden Mix aus risikoreicheren und risikoärmeren Strategien (Risikodiversifikation), beim Fußball wird auch nicht die Taktik zum großen Erfolg führen, die nur auf bedingungslosen Angriff setzt und damit die Verteidigung vernachlässigt.

Der Markt soll hier entscheiden, wie ich mich positioniere. Dabei konzentriere ich mich auf das markanteste Hoch und Tief der jüngsten Vergangenheit. Diese geben dann die Box vor – siehe Rechteck. Der Ausbruch aus der Box wird dann in Ausbruchsrichtung gehandelt. In diesem Fall gehe ich also long, sofern der Widerstandsbereich um 1,1350 nachhaltig nach oben durchbrochen wird. Ein Short-Einstieg wird vollzogen, sofern das Juni-Hoch bei etwa 1,160 unterschritten wird. Sobald eine der Trading-Varianten aktiviert wird, wird die andere storniert.





EURUSD im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderPRO



Seminar-Termine: Für das Strategie-Seminar am 17.7. und 24.7. ist noch ein Platz frei – Day- und Swing-Trading-Strategien werden hier vorgestellt und wenn es die Marktlage auch hergibt gehandelt. Nun steht auch der Termin für den Grundlagen-Workshop. Am 31.7. werden die Themen behandelt, die in Trader unbedingt kennen und beherrschen muss – Geld- und Risikomanagement, Chartanalyse, Börsenpsychologie usw.

Bei Interesse bitte baldmöglichst melden, dann kann ich weitere Informationen zukommen lassen – Kontakt: boersenversteher@email.de.





Allzeit gute Trades wünscht IhnenIhrTill KleinleinOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.