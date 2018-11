EURUSD - Box-Trading: Auf die Lauer legen

Das Box-Trading ist eine sehr konservative Swing-Trading-Strategie, die ich auf DAX, Gold und EUR/USD anwende. Tendenziell bin ich eher kurzfristig orientiert an den Finanzmärkten unterwegs, da ist es auch einmal angebracht, als Mittelstreckenläufer zu agieren. Mittelstrecke, da ich in dieser Strategie nur etwa alle 3-4 Wochen ein Signal bekomme und die Trades dann meist 1 Woche andauern. Entsprechend betrachte ich das Box-Trading auch als Ergänzung zu meinen Hauptstrategien.

Die November-Box steht seit geraumer Zeit, was fehlt, ist der Ausbruch aus dieser. Da es sich um eine Ausbruchsstrategie handelt, ist klar. Mit dem Überwinden der oberen Box-Begrenzungslinie ist ein Long-Einstieg geplant, mit dem Unterschreiten der unteren Begrenzungslinie bzw. dem Jahrestieg ein Short-Einstieg. Die Short-Variante wäre mir zwar lieber, da der Trade dann in Richtung des übergeordneten Short-Trends erfolgen würde – und dabei eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit einhergeht. Dennoch: Auch die Long-Variante hat Erfolgspotenzial, hier muss dann nur das Trade-Management angepasst werden – etwa durch eine schnellere Teilgewinnmitnahme.





EURUSD im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX Trader





Das Trade-Management ist flexibel, hat aber natürlich gewisse Vorgaben. So nehme ich in der Regeln nach 100 Pips eine Teilgewinnmitnahme vor und ziehe den Stopp für die Restposition nach, und versuche dann bei Fortsetzung der Bewegung möglichst viel aus dieser an Gewinn herauszuschneiden. Dieses Jahr hat dies häufig funktioniert. Ob es auch diesmal zutrifft? Lassen wir uns überraschen!Während es im Swing-Trading derzeit wenig Signale gibt, so bekomme ich im Daytrading umso mehr. Wer mir dabei über die Schulter blicken möchte, kann dies beispielsweise wieder nächste Woche tun (Dienstag und Mittwoch). Die Dezember-Termine finden Sie in meiner Akademie.

