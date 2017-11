EURO STOXX 50® (Weekly) - Der ultimative Stopp

Der ultimative Stopp





Der Sprung über das ehemalige Jahreshoch vom Mai (3.667 Punkte) erwies sich beim Euro

Stoxx 50® zuletzt lediglich als temporäres Erfolgserlebnis. Vielmehr verließ die Marktteilnehmer

im Bereich der horizontalen Barrieren bei rund 3.700 Punkten der Mut. Mittlerweile

schlägt sich die Verschnaufpause seit Anfang November auch in den quantitativen Indikatoren

nieder. So ist der Aroon jüngst dem Beispiel des MACD gefolgt und hat ebenfalls ein

neues Ausstiegssignal generiert. Im zuletzt angeführten Trendfolger liegt darüber

hinaus eine abgeschlossene Toppbildung vor. Deshalb möchten wir an dieser Stelle nochmals

die Bedeutung der Bastion bei rund 3.500 Punkten hervorheben. Auf diesem Niveau fällt

die 200-Tages-Linie (akt. bei 3.504 Punkten) mit dem ehemaligen Basisabwärtstrend

seit Beginn des Jahrtausends (auf Wochenbasis akt. bei 3.503 Punkten) und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement

des jüngstes Hausseimpulses seit Ende August (3.496 Punkte) zusammen. Erst darunter

würden die europäischen Standardwerte ernsthaften Schaden nehmen, weshalb Anleger

selbst unter strategischen Aspekten bestehende Longpositionen auf dieser Basis absichern

sollten.





















EURO STOXX 50® (Weekly)











































