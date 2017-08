EURO STOXX 50®-Kursindex (Daily) - Chance auf Besserung?

EURO STOXX 50®-Kursindex (Daily)











































Die Ambitionen der Bären auf der Unterseite sind beim Euro Stoxx 50® zuletzt allesamtim Bereich von gut 3.430 Punkten gebremst worden. Jüngst gelang dem Aktienbarometerdurch den Ausbruch aus dem im Mai etablierten Abwärtstrendkanal (obere Begrenzungakt. bei 3.490 Punkten) in Richtung Norden sogar ein erster Schritt in Richtung Stabilisierung.Der Bruch des angeführten Abwärtstrends kann dabei auch als Auflösung einer trendbestätigendenFlaggenformation gesehen werden. Damit der Richtungswechsel rund wird, gilt es abernoch einige Hürden zu überwinden. Von zentraler Bedeutung ist dabei zunächst die Rückkehrin den ehemaligen Aufwärtstrend seit Mitte 2016 (akt. bei 3.517 Punkten), der zudemdurch die 90-Tages-Linie (akt. bei 3.531 Punkten) verstärkt wird. Unmittelbar im Anschlusswürde dann der Sprung über das jüngste zyklische Hoch bei 3.539 Punkten für weiterenRückenwind sorgen. Schließlich wäre in diesem Fall eine kleine Bodenbildung komplettiert,die den Euro Stoxx 50® mit einem Anschlusspotential von rund 100 Punkten wieder aufRekordjagd schicken würde. Um die vorausliegenden Chancen der europäischen Standardwertenicht zu gefährden, sollte ein Rücksetzer in den o. g. Trendkanal tunlichst vermiedenwerden.