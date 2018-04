EURO STOXX 50® (Daily) - Hopp oder topp

Hopp oder topp





In Bezug auf den DAX® sprachen wir jüngst davon, dass die Phase der einfachen Erholungsgewinne

Geschichte ist. Diese Feststellung lässt sich 1:1 auf die europäischen Standardwerte

übertragen, die aktuell eine wichtige – möglicherweise sogar die entscheidende Widerstandszone

vor der Brust haben. Gemeint ist die Kombination aus einem Fibonacci-Cluster aus zwei

unterschiedlichen Retracements (3.485/96 Punkte), der 200-Tages-Linie (akt. bei 3.511

Punkten) sowie der Nackenzone des zu Jahresbeginn vervollständigten Doppeltopps. Bei

rund 3.500 Punkten müssen die Bullen also ein massives Barrierenbündel überwinden.

Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Schließlich würde eine positive Weichenstellung

die obere Umkehr des 1. Quartals negieren und damit dem Aktienbarometer auch langfristig

wieder in die Erfolgsspur verhelfen. Per Saldo sieht sich der Euro Stoxx 50® also

derzeit mit einer klassischen "make or break"-Marke konfrontiert. Während ein Sprung

darüber die Hochs bei gut 3.700 Punkten wieder ins Blickfeld rückt, müssten Anleger

bei einem Scheitern an den genannten Widerständen von einem erneuten Test des bisherigen

Jahrestiefs bei 3.262 Punkten ausgehen.





















EURO STOXX 50® (Daily)











































