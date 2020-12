EUROPA WIRD WAHRSCHEINLICH WEITERHIN EINE VORREITERROLLE BEI KLIMAFREUNDLICHEN INVESTITIONEN SPIELEN

Die Eckpfeiler zur Unterstützung der europäischen Rentenmärkte sind nun gesetzt.

Angesichts der derzeitigen zweiten Welle des Coronavirus und der Lockdowns werden Fragen über die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft des Euroraums bei den Anlegern vorherrschen. Trotz ermutigender Nachrichten über zwei potenziell wirksame Impfstoffe wird es natürlich einige Zeit dauern, bis sie auf den Markt kommen. Unserer Meinung nach gibt es jedoch positive Entwicklungen für Europa, nicht zuletzt die beispiellose Solidarität der Region in Bezug auf Unterstützungspakete, sowohl in finanzieller als auch in fiskalpolitischer Hinsicht. Darüber hinaus herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass der Klimawandel im Mittelpunkt der künftigen Politik des Euroraums stehen muss.

Der Ausblick für den Euroraum ist zweifellos kritisch. Der Wirtschaftsblock hat mit einer neuerlichen COVID-19-Infektionswelle, negativen Zinsen und Deflation zu kämpfen. Auch wenn die BIP-Zahlen zum dritten Quartal 2020 eine starke Erholung erkennen ließen, fällt der Ausblick angesichts zunehmender Prognosen einer Kontraktion im vierten Quartal weniger optimistisch aus. Im Hinblick auf 2021 glauben wir, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre akkommodierende Haltung beibehalten muss, mit einer Fortsetzung der niedrigen Zinsen und weiteren Käufen von Anlagen.

LAGARDE HÄLT AN DER KLIMAFREUNDLICHEN AGENDA FEST

Eine erfreuliche Nachricht ist, dass wir mit weiteren positiven Entwicklungen auf dem europäischen Markt für grüne Anleihen rechnen. Die erheblichen Auswirkungen von Klima- und Umweltveränderungen auf der ganzen Welt sind immer deutlicher geworden. Das Ergebnis auf den Finanzmärkten war ein entsprechender Anstieg der Nachfrage nach Investitionen, die zur Finanzierung von Projekten mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt und/oder das Klima beitragen können.

Unserer Meinung nach wird sich die EZB auch im kommenden Jahr stark für grüne Anleihen engagieren. Seit ihrer Übernahme der EZB-Präsidentschaft hat sich Christine Lagarde konsequent dafür eingesetzt, dass Umweltfragen ein wesentlicher Bestandteil der Geldpolitik sind, wobei der Klimawandel eine „missionskritische“ Priorität für die Zentralbank hat. Angesichts ihres Engagements für diese Agenda glauben wir, dass die EZB bis ins nächste Jahr und darüber hinaus ein bereitwilliger Käufer von grünen Anleihen bleiben wird.

Dank dieser Unterstützung rechnen wir mit einer weiteren Expansion des Marktes für grüne Anleihen im Jahr 2021. Deutschland hat bereits eine zehnjährige grüne Staatsanleihe auf den Markt gebracht, die eine Rekordnachfrage verzeichnete. Darüber hinaus ist die Schaffung einer grünen Anleiherenditekurve durch die Emission grüner Staatsanleihen in den zusätzlichen Laufzeiten (d. h. zwei, fünf und 30 Jahre) einer konventionellen Renditekurve geplant, was unserer Meinung nach ein wichtiger Schritt ist. Die Schaffung einer Benchmark-Kurve für die Anlageklasse würde es den Anlegern ermöglichen, diese Anleihen freier zu handeln, und dem Markt für grüne Anleihen zu einer Expansion verhelfen.

WEITERE UNTERSTÜTZUNG SEITENS DER EU

Mit Blick auf das Jahr 2021 glauben wir, dass der Euroraum auch durch die Maßnahmen der Europäischen Union (EU) Auftrieb erhält. Der Ausblick für die Region wurde Ende Juli erheblich gestärkt, als sich die Staats- und Regierungschefs der EU schließlich auf den ursprünglich im Mai vorgeschlagenen 750 Mrd. Euro schweren COVID-19-Rettungsplan einigten. Wir sind davon überzeugt, dass die Billigung dieses Pakets Gutes für die europäische Wirtschaft verheißt. Die EU wird im Jahr 2021 mit umfangreichen Emissionen beginnen, ein Schritt, der den Risikoaufschlag europäischer Anleihen verringern und sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen zugute kommen dürfte.

Die EU wird auch bei der Klimawandel-Agenda eine Vorreiterrolle einnehmen. Etwa 30 % des Rettungspakets der EU und ein Anteil von 1 Bio. EUR ihres siebenjährigen Haushalts sind für Initiativen zur Bekämpfung der schädlichen Auswirkungen des Klimawandels vorgesehen.

Auch die Europäische Kommission (EK) hat sich dazu verpflichtet, sich für die Entkarbonisierung der Wirtschaft einzusetzen. Hierfür hat sie die Vision vorgegeben, bis zum Jahr 2050 Netto-Treibhausgasemissionen von null zu erreichen. In ihrer Rede zur Lage der Nation zu Beginn dieses Jahres schlug die EK-Präsidentin Ursula von der Leyen ein noch ehrgeizigeres Ziel vor, nämlich eine 55%ige Reduzierung der Emissionen bis 2030 zu erreichen, und empfahl, 225 Milliarden Euro an grünen Anleihen zur Unterstützung klimafreundlicher Initiativen auszugeben. Sollte dies die Zustimmung der Mitgliedsstaaten finden, würde dies die Position Europas als führender Emittent von grünen Anleihen festigen.

DIE ERHOLUNG WIRD WAHRSCHEINLICH SCHLEPPEND SEIN, ABER ES GIBT GRÜNDE FÜR VORSICHTIGEN OPTIMISMUS

Trotz dieser positiven Entwicklungen ist unser Optimismus noch etwas verhalten. Der Schwerpunkt wird im kommenden Jahr darauf liegen, die Wirtschaft des Euroraums wieder auf Kurs zu bringen. Da noch viele Hürden vor uns liegen, rechnen wir allerdings nicht mit einer schnellen wirtschaftlichen Erholung Europas. Bis zur Rückkehr auf das Niveau vor der Pandemie dürfte es wohl mehrere Jahre dauern. Doch auf fiskalischer und geldpolitischer Ebene sind die Eckpfeiler nun gesetzt. Wir sind der Meinung, dass diese Maßnahmen den europäischen Rentenmärkten in den nächsten zwei bis drei Jahren Unterstützung bieten sollten.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN?

Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Anlagekapitals ist möglich. Die Anleihenkurse entwickeln sich im Allgemeinen in die den Zinsen entgegengesetzte Richtung. Wenn sich also die Anleihenkurse in einem Investmentportfolio an steigende Zinsen anpassen, kann der Wert des Portfolios sinken. Anlagen in ausländische Wertpapiere sind mit besonderen Risiken verbunden, unter anderem Risiken in Zusammenhang mit politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, Handelspraktiken, Verfügbarkeit von Informationen, Marktbeschränkungen und Wechselkursschwankungen sowie Wechselkurspolitik. Staatliche Schuldtitel sind mit diversen zusätzlichen Risiken verbunden, die zu den mit Schuldtiteln und ausländischen Wertpapieren im Allgemeinen verbundenen hinzukommen, einschließlich unter anderem des Risikos, dass ein staatlicher Emittent nicht Willens oder in der Lage ist, Zins- und Tilgungszahlungen auf seine Staatsschulden zu leisten. Anlagen in Schwellenländern unterliegen sämtlichen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen im Ausland. Zusätzliche Risiken ergeben sich aus dem Mangel an rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen zur Stützung der Wertpapiermärkte.

David Zahn, CFA, FRMHead of European Fixed Income, Senior Vice President, Portfolio Manager Franklin Templeton Fixed Income





