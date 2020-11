EURGBP: Bahnt sich da etwas an?

Im Spätsommer konnte der Euro gegenüber dem Britischen Pfund eine beeindruckende Rallye hinlegen. Etwa 400 Pips in wenigen Handelstagen sieht der Trader nicht alle Tage in einem der Haupthandels-Währungspaare. Doch so schnell der Anstieg auch erfolgte, ebenso abrupt beendeten die Euro-Bullen ihre Stärkephase. Ab Mitte September etablierte sich dann ein stabiler Abwärtstrendkanal.

In dieser Woche klopfte der Kurs schließlich an der unteren Trendkanalbegrenzungslinie (untere rote Linie) an, doch mithilfe des horizontalen Unterstützungsbereichs um 0,8865 - Startpunkt der Kaufrallye aus dem Spätsommer – zeigte sich hier vorgestern ein sauberes Kaufsignal. Gestern kam es dann infolge gleich zu einem ganz starken Gewinnertag von etwa 100 Pips. Die 0,90er-Marke ist aber als Kurshürde zu interpretieren – wie ohnehin häufig die runden Kursmarken im Forexhandel als Widerstände oder Unterstützungen fungieren. Läuft der Euro aber weiter in Richtung oberer Trendkanalbegrenzungslinie, könnte sich eine Kursumkehr anbahnen.





EURGBP im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO



Meine Überlegungen: Kommt es zum Ausbruch aus dem Trendkanal, hier wird dann ein weiteres Long-Signal generiert, wird an bestehenden Long-Positionen festgehalten bzw. neue Long-Positionen aufgebaut. Sollte sich aber die obere Trendkanalbegrenzungslinie wie in der jüngsten Vergangenheit als eine zu hohe Kurshürde erweisen, werde ich Kaufpositionen schließen und gemäß der Ausrichtung des Trendkanals eine Short-Position aufbauen – drehen der Position.





Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.