EURCHF – nach oben geboxt

Der Schweizer Franken hat im letzten halben Jahr eine bemerkenswerte Stärke gegenüber dem Euro gezeigt. Im Spätherbst ging es noch um die 1,10er-Marke, vor wenigen Tagen nur noch um die 1,05er-Marke. Die Währung der Eidgenossen wird eben noch immer als sicherer Hafen angesehen.

Zum Jahresstart generierte mir meine Box-Trading-Strategie ein hübsches Verkaufssignal für den Euro (gegenüber dem Schweizer Franken). Jetzt steht wieder ein Box-Trade an, jedoch kam es nun zum Ausbruch auf der Oberseite. In den letzten Monaten hat sich ein Boden gebildet – die untere Rechteckbegrenzung – und das letzte signifikante Hoch von Ende März konnte nachhaltig nach oben überwunden werden. Mit der 1,07er-Marke liegt zwar noch ein Widerstand in unmittelbarer Nähe des aktuellen Kurses, doch darüber eröffnet sich großes Kurspotenzial.

EURCHF im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderPRO

Ab nächster Woche: Börseneröffnung live – gemeinsame Handelsvorbereitung, besprechen von Handelsideen, Durchführung von Trades. Eine Praxis-Webinarreihe!

BLEIBEN SIE GESUND!

Ihr

Till Kleinlein

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.