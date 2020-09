EURCHF: Der Plan steht

Im eher langweiligen Währungspaar EURUSD ergibt sich eine durchaus interessante Chart-Konstellation. Seit Ende Juli hat sich eine Trading-Range herausgebildet. Auf der Oberseite wird die Ange um 1,0850, auf der Unterseite bei etwa 1,0710 begrenzt. Beim Handel des Ausbruchs wird in Ausbruchsrichtung eine entsprechende Position eröffnet. Dies ist also der Plan!

Zu beachten sind natürlich auch hier Fehlausbrüche, die auch in dieser Range schon vorgekommen sind. Durch ein zeitiges Nachziehen des Stopps (und ggf. Teilgewinnmitnahmen) kann hier aber das Risiko eines Verlusttrades gering gehalten werden. Dies wird auch dadurch gewährleistet, da durch die Orientierung der Stopps an der oberen bzw. unteren Trendkanalbegrenzungslinie enge Stoppsetzungen ermöglicht werden. Bei der Short-Variante ist besser auch das Unterschreiten der 1,07er-Marke abzuwarten – runde Kursmarken sind gerade im Forexhandel wichtige Unterstützungen und Widerstände.

CHART





EURCHF im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderPRO





Aktuelle Trades:

Gold – Long-Trade – seit einigen Wochen bin ich wieder einmal in Gold long investiert (siehe Beitrag). Viel ist in dieser Zeit nicht passiert. Mal ist die Position leicht im Minus, meist leicht im Plus. Der Treueschwur der Fed gestern, noch lange Zeit an der Nullzinspolitik festzuhalten, wird den Goldpreis langfristig helfen – schließlich konkurrieren Zinsanlagen mit Edelmetallen um die Gunst der Anleger. Daher halte ich an dieser Position noch fest (auch an der zuletzt geäußerten Vorgehensweise).

Brent Oil – Long-Trade – die letzte Woche vorgestellte Trading-Idee wurde aktiviert. Mit dem Überwinden des jüngsten Hochs um 41 USD wurde gestern die Stopp-Buy-Order ausgelöst und eine Long-Position eröffnet. Eine Anpassung steht aktuell nicht an, die Position liegt leicht im Plus.





Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.