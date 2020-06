EURCHF – Gewinnsicherung!

Das Währungspaar EURCHF bewegt sich in Richtung der 1,08er-Marke und damit zügig seiner Jahresbestleistung entgegen. Letzte Woche hatte ich Ihnen den Einstieg nach dem Ausbruch aus der Box mitgeteilt – long 1,0660. Runde Kursmarken sind trotz der dynamischen Aufwärtsbewegung auch gerne markante Kursbarrieren. Außerdem erfahren wir Trader heute, ob die EZB ihr Krisenhilfsprogramm weiter aufstocken wird. Eine Komponente, die auch den Euro-Kurs beeinflussen könnte. Um 13.45 Uhr wissen wir mehr!

Diese Gründe sprechen dafür, einen Teilgewinn mitzunehmen – schöne 110 Pips. Der Stopp für die Restposition wir nun knapp in die Gewinnzone nachgezogen. Hier kann also nichts mehr anbrennen!





EURCHF im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO



BLEIBEN SIE GESUND!IhrTill KleinleinOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.