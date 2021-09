ETH/USD: Aufwärtstrend wird fortgesetzt

von Manfred Ries

ETH/USD: (Monatschart): Aufwärtstrend bleibt intakt

Von Manfred Ries

Freitag, 3. September 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin interessant: die …

…Kryptos – und hier will ich heute das Währungspaar Ethereum vs. US-Dollar (ETH/USD) besprechen. Auf diese Krypto bin ich bereits in meiner Ausführung vom 14. August eingegangen und habe ETH/USD positiv besprochen. Damaliger Kurs von ETH/USD: 3230 USD. Kurs aktuell: ~3940 USD.

Zwischenzeitlich hat sich der MA(200) tatsächlich als Support behaupten können und das Währungspaar strebt wieder aufwärts. Dass der Closing-Kurs vom August de facto auf Monatshoch lag, stimmt positiv – ein Trend, der sich in der ersten Septemberwoche fortgesetzt hat.

Wie geht’s weiter? ETH/USD hat im Juni/Juli kräftig korrigiert. Die 200-Tagelinie indes hat den Verkaufsdruck aufhalten können. Das übergeordnete Trendverhalten zeigt zielgerichtet nach oben, was auch durch den langfristigen Aufwärtstrend (A) bestätigt wird. Charttechnisch sind mittelfristige Kurse ~6429 USD, dem bisherigen Allzeithoch, nicht von der Hand zu weisen. Ein ambitioniertes Kursziel natürlich, welches 62 Prozent oberhalb der aktuellen Notierungen liegt. Doch hier sollte auch die hohe Schwankungsfreudigkeit der Kryptos mitbedacht werden. Doch erfahrungsgemäß geht es schneller abwärts als nach oben. Heißt: im Bereich ~4000 USD ist ein erster Widerstand zu erwarten; ebenso ~5000 USD. ETH/USD am Freitag, 3. September 2021: 3940 USD (+4%).

Nachfolgend: Ein Performance-Vergleich zwischen Bitcoin (BTC/USD) und Ethereum (ETH/USD). Startdatum: 1. Januar 2020. Die Outperformance – aber auch die höhere Volatilität – von ETH/USD ist unverkennbar:

Soweit für heute! Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – bleiben Sie gesund und: trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.