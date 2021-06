ETHEREUM bleibt über 2.000 USD generell bullisch

Im Anschluss an den Rekordstand vom Mai größer 4.200 USD je Coin, starteten bei Ethereum (ETH/USD) wie auch in der Kryptowelt generell, scharfe Korrekturbewegungen. Diese ließ den Coin relativ scharf bis zur Marke von 2.000 USD zurückfallen. Dort stieß die Verkaufswelle auf erhöhte Nachfrage und so stabilisiert sich Ethereum seither. Die Aufwärtstrendlinie seit Januar 2021 wurde zudem verteidigt. Sollten daher die jüngsten Zwischenhochs mit einem Tagesschluss über 2.900 USD überwunden werden, erscheinen weitere Zugewinne bis 4.000 USD und höher in Richtung Rekordstand möglich. Der generelle Aufwärtstrend hat folglich, aufgrund der stärkeren Verluste seit Mai, nichts von seinem Charme eingebüßt.





Vorsicht wäre hingegen bei einem Rückgang unter 2.000 USD angebracht. In diesem Fall würde sich unweigerliches Abwärtspotenzial von mindestens 600 bis 800 USD eröffnen. Denn erst im Bereich von 1.200 bis 1.400 USD warten die nächsten Unterstützungszonen der bullischen Rally-Bewegung.



Hinweis:

Innerhalb unserer Handelsstrategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In diesem Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellt kein vollständiges Handelssystem dar.

Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.