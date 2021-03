ETHEREUM bleibt auf Kurs

Die Kursentwicklung von Ethereum (ETHUSD) erfreut seit längerem wieder zahlreiche Investoren und Trader. Die Kursrichtung stimmt und so ist die baldige Überwindung der runden 2.000 USD-Marke, insbesondere per Tagesschlussstand, offenbar nur noch eine Frage der Zeit. Ob es hierbei nochmals zu einem größeren Schlenker gen Süden kommt, darf in diesem Zusammenhang bezweifelt werden. Vielmehr sollte man davon ausgehen, dass sofern der Coin über die Marke von 2.000 USD angestiegen ist, es unmittelbar weiter aufwärts bis 2.090 USD gehen dürfte. Oberhalb dessen eröffnet sich die Tendenz einer zusätzlichen Aufwertung bis 2.630 USD. Doch selbst dort ist höchstwahrscheinlich noch nicht Schluss mit der Performance. Denn bekanntlich nährt die Rally die Rally und solange von Umkehrsignalen jegliche Spur fehlt, sollte man diese auch nicht hineininterpretieren.





Eine Art Warnung wäre hingegen bei einem Rückgang unter die Unterstützungszone von 1.440 USD gegeben. Sollte es dazu kommen, ist einerseits der Aufwärtstrend seit dem Jahresstart gebrochen und andererseits die mehrfach bestätigte Unterstützung bei 1.440 USD aufgegeben. Abgaben bis 1.150 bzw. 1.100 USD sollten in der Folge einkalkuliert werden.



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.