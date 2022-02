ETHEREUM: Kurzfristige Unterstützung und dann?

Die Kryptowährung Ethereum hatte mit dem zuletzt starken Anstieg bei den Edelmetallen zu kämpfen. Hier war deutlich zu sehen, wie Kapital umgeschichtet wurde und Anleger den altbewährten „sicheren Hafen“ bevorzugten. Auch die kurzzeitige Stärke wurde bereits am 10. Februar wieder negiert (s. Analyse: „ETHEREUM: Trendwende oder Bullenfalle?“). Das Coin ging abermals in den Sinkflug über und notiert mit aktuell 2.630 USD ganze 21 Prozent tiefer.





Charttechnischer Ausblick:



Im Fokus liegt der Bereich 2.570 USD. Hier sind Aktivitäten in Form von Eindeckungen zu sehen. Sofern dieser Bereich als Unterstützung fungiert, besteht Aufwärtspotenzial bis zunächst 2.800-2.870 USD. Sofern es in diesem Bereich zu keiner Umkehr kommt, besteht weiterer Spielraum bis zur High Connection (bei aktuell 2.960 USD) sowie in Richtung der Aktivitätszone bei rd. 3.050 USD, wo Shorts favorisiert werden.

Übergeordnet bleibt das Bild bis 3.413 USD jedoch ganz klar bärisch.



Mit einem Bruch der 2.570 USD entsteht ein Verkaufssignal mit Kurspotenzial bis an das Bewegungstief vom 24. Januar bei 2.160 USD. Weitere Abgaben sind sodann wahrscheinlich, wonach wir von einem erneuten Test der signifikanten Unterstützungszone in Richtung 1.770-1.717 USD ausgehen.



Einen erfolgreichen Handelstag!

Global Investa



+++ JETZT KOSTENLOS TESTEN +++



Testen Sie die Impuls Trading Signale jetzt 14 Tage kostenlos!

Wir sind überzeugt, dass wir Sie begeistern können!



Hinweis:



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar.