ETHEREUM - Hochspannung im Kryptomarkt!

Ethereum– gibt weiterhin ein deutlich bärischeres Bild als Bitcoin ab. Wir haben nun nachhaltig die hinterlegte Trendlinie in Hellblau nach unten verlassen. Dies in Kombination mit dem erreichten korrektiven Ziel bei $420 gibt ein klar bärisches Bild ab. Wir müssen uns unmittelbar auf tiefere Kurse einstellen solange es den Bullen jetzt nicht gelingt die Rakete zu zünden und über $420 auszubrechen.

Die aktuelle Bewegung in Ethereum hatten wir antizipiert, Anleger konnten den Markt Shorten und befinden sich aktuell netto Short ETH.

Hier eine Chronik unserer Vorgehensweise der letzten 3 Wochen?

Am 13.10.2020 waren wir soweit einen Zielbereich für ETH zu hinterlegen (Gelber Kurs im Chart), in welchen wir den Kurs ansteigen sahen. In dieser gelben Box sahen wir den Bereich einer Trendwende nach unten, welche dann als Short Position genutzt werden kann.

ETHEREUM CHART 13.10.2020

Dieser Zielbereich wurde am 25.10.2020 Zielgenau angelaufen. Jetzt könnten Sie sagen, papperlapapp der Kurs ist halt einfach angestiegen und wir hatten Glück mit unserer Prognose.

ETHEREUM CHART 25.10.2020

Wie ist es dann zu erklären das der Kurs danach seinen von uns vor Wochen prognostizierten Trendwechsel vollzieht und impulsiv aus der gelben Box nach unten abverkauft? Das ist zum einen Mathematik, die Anwendung unserer Elliott Wellen Methodik und natürlich auch immer etwas Glück. Wenn diese drei Punkte auf Linie liegen, dann kann es einem wie Magie vorkommen. Beim Blick auf den heutigen Chart zeigt sich, es hat alles gepasst.

ETHEREUM CHART 31.10.2020

https://www.youtube.com/watch?v=3aGg8FbAQhA

Wenn sich eine weitere Möglichkeit für einen Einstieg bietet, werden wir Sie gerne per Mail dazu unterrichten.

