ETHEREUM - Es knallt wieder, aber Vorsicht!

Unser Ende letzter Woche eingegangener Long Trade in Ethereum entwickelt sich prächtig. Wir verkaufen einen Teil unserer Gewinne in Erwartung einer Gegenbewegung. Was sie unten sehen ist der aktuelle Ethereum Chart mit unserem Tradingbereich in GELB, sowie die von uns per E-Mail verschickte Kurznachricht, die auch Sie in Zukunft einfach erhalten können.

ETH CHART:

Wir werden bald unsere Position in ETH als auch im Bitcoinaufstocken und auch dies mit den genauen Einstiegsparametern in einer Kurznachricht per E-Mail verschicken.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de